لآخر نسخة .. مميزات تطبيق واتساب ذهبي وميزة تعديل الرسائل المرسلة وحذف الرسائل المرسلة بلا حظر

يُعَد واتساب الذهبي إصدارًا معدلًا من تطبيق واتساب المشهور، حيث يتميز بتوفير مزايا عديدة غير متوفرة في النسخة الأصلية، يمكن للتطبيق تغيير خلفيته وألوان واجهته، بالإضافة إلى تعديل مظهره بالكامل وإضافة ملصقات ورموز تعبيرية جديدة. يُعتبر تطبيق الواتس الذهبي من الرائدين في مجال الاتصالات الفورية، حيث يوفر وسيلة اتصال مباشرة بين المستخدمين بغض النظر عن موقعهم في العالم.

مميزات تطبيق واتساب ذهبي

في تطبيق واتساب الذهبي، يمكن تخصيص واجهة المستخدم عن طريق تغيير الثيمات والألوان والخلفيات لتتناسب مع اختيارات المستخدم.

الخصوصية والأمان: قد تتضمن بعض النسخ المعدلة من تطبيق واتساب الذهبي بعض الميزات الإضافية المتعلقة بالخصوصية والأمان، مثل إخفاء حالة الظهور وتعطيل الإشعارات الزرقاء، بالإضافة إلى تغيير إعدادات الخصوصية.

تم تطوير الوسائط البصرية: تم تحسين إمكانية تحميل الصور والفيديو بجودة عالية، وتوفير ميزات إضافية لتحميل الملفات والوسائط الكبيرة.

المزايا الإضافية: يُمكن أن تتضمن بعض الإصدارات من تطبيق واتساب الذهبي بعض الميزات إضافية أخرى، مثل إمكانية التبديل بين حسابين متعددين في نفس التطبيق، وتحميل الحالات والقصص بجودة عالية، بالإضافة إلى تخصيص إعدادات التنبيه.

البرنامج مجاني: يتميز التطبيق الذهبي لواتساب بأنه مجاني تمامًا، ويمكن تنزيله مجانًا من مصادره المعروفة عبر الإنترنت أو من متاجر التطبيقات الذكية.

مزايا التحديث الأخير لتطبيق واتس الذهبي

يقدم تحديث تطبيق واتساب الذهبي الأخير العديد من الميزات الجديدة التي تعزز تجربة المستخدم في استخدام التطبيق، حيث يتيح الآن تحميل الفيديوهات من مواقع التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب والفيسبوك مباشرة، ومشاركتها بسهولة مع الأصدقاء عبر التطبيق.

كما يوفر التحديث الجديد ميزة تعديل الرسائل المرسلة وحذف الرسائل المرسلة بشكل خاطئ بدلا من إخفائها فقط، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الملصقات المضحكة التي يمكن استخدامها في المحادثات الفورية.