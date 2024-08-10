يا هناك ب 90.000 شدة 🌟🌟🌟 اشحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE 2024 باستخدام الايدي عبر Midasbuy .. تعال شوف الطريقة!!

تعتبر خدمة شحن شدات ببجي واحدة من الخدمات التي يرغب بها العديد من مستخدمي اللعبة، وذلك لكي يتم الدخول الى عالم الرويال باس والحصول على خدمات اضافية تقدمها اللعبة عند الشحن، ونجد أن هناك أكثر من طريقة تتيح الحصول على شدات ببجي ومن أبرزها هو اجراء الشحن من خلال موقع Midasbuy، والذي يتيح شحن الشدات بسهولة من خلال خطوات بسيطة إلكترونية، تابع الآن كيفية القيام بذلك.
شحن شدات ببجي موبايل عبر Midasbuy
يمكن شحن شدات ببجي موبايل بهارات بسبطة للحصول على مزايا اضافية في اللعبة للمستخدمي، من خلال اتباع اتباع ما يلي:
- في البداية توجه إلى موقع ميداس باي بشكل مباشر.
- من خلال الصفحة الرئيسية لموقع قم بالنقر على أيقونة PUBG MOBILE.
- في الخطوة التالية يتم الضغط على أيقونة شحن شدات ببجي.
- يتم اختيار شدات ببجي UC أو الاشتراك في رويال باس.
- يتم تدوين رقم التعريف الخاص بحساب المستخدم في ببجي موبايل (Player ID) الموجود في ملفك الشخصي داخل اللعبة.
- يتم تحديد وسيلة الدفع التي تناسب المستخدم من بين الخيارات المتاحة، وذلك مثل بطاقات الائتمان والمحافظ الإلكترونية التي تدعمها معظم الدول.
- يتم التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على ايقونة تأكيد عملية الشحن حيث يمكنك شحن الشدات التي تريدها.