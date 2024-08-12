خصوصية وآمان عالي .. مميزات تطبيق واتس آب جي بي بلس GB WhatsApp مذهلة للمستخدمين

التطبيق الجديد “جي بي واتساب” هو نسخة معدلة ومحسنة من تطبيق واتساب الشهير الذي يستخدمه ملايين الأشخاص، يحتوي هذا الإصدار المعدل على ميزات مختلفة لا تتوفر في تطبيق واتساب ماسنجر، وتهدف كل هذه الميزات إلى تحسين تجربة استخدام التطبيق منذ الإعلان عنه، بدأ الآلاف من الأشخاص بالبحث عنه والرغبة في تحميله لبدء استخدامه.

مميزات تطبيق واتس آب جي بي بلس GB WhatsApp

تميز تطبيق جي بي واتسآب بلس GB WhatsApp بالعديد من المميزات التي تجعل النسخة المعدلة مرغوبة بين المستخدمين، ومن بينها المزايا التالية:

تُستخدم ميزة سجلات واتساب لتتبع التغييرات في ملف التعريف الشخصي وتحديثات جهات الاتصال للمستخدم.

التخصيص: يقدم التطبيق مجموعة متنوعة من الثيمات والخيارات للتخصيص بشكل مجاني.

عدم الحاجة لحفظ الأرقام: يتم إرسال الرسائل إلى جهات الاتصال دون الحاجة لتخزين الأرقام في دليل الهاتف.

يمكنك إرسال ملفات بحجم يصل إلى 999 ميجا بايت مباشرة، بينما يقتصر واتساب على إمكانية إرسال ملفات بحجم 100 ميجا بايت فقط.

تعزيز الخصوصية: يتم زيادة مستوى الخصوصية عن طريق إخفاء حالة وجود الشخص والعلامات الزرقاء.

إمكانية إرسال رسائل الرد التلقائي عبر التطبيق.

تُجدول الرسائل بسهولة للأحداث والتواريخ الهامة.

استخدام حسابين واتساب: يمكن إدارة حسابين واتساب مختلفين على نفس الجهاز.

يحتوي تطبيق واتس آب جي بي بلس على مجموعة كبيرة من الثيمات المميزة، كما يوفر الإمكانية للمستخدمين لإنشاء ثيمات خاصة بهم.

النسخ الاحتياطي المريح للمحادثات: يمكن نسخ المحادثات مباشرة إلى مدير الملفات لتسهيل استعادتها بسهولة.

جي بي واتساب GB WhatsApp

تطبيق GBWhatsApp، يمكنك القيام بذلك في بضع دقائق فقط: