فرصة مش هتتعوض تاني .. شروط تسجيل التطوع في الجيش الكويتي 2024 بخطوات رسمية بسيطة من هنا

تسجيل التطوع في الجيش الكويتي 2024، التطوع في الجيش الكويتي ليس مجرد عمل، بل هو تجربة حياة مليئة بالتحديات والفرصبالإضافة إلى الراتب الشهري والعلاوات الأخرى، يوفر التطوع في الجيش فرصة لتنمية مهارات القيادة، واكتساب الانضباط، وتعزيز اللياقة البدنية عندما يتطوع الأشخاص، يشعرون بالانتماء إلى مجتمع أوسع ويشاركون في حماية الوطن.

شروط التسجيل التطوع في الجيش الكويتي 2024

يجب أن يكون عمر المتطوع بين ١٨ و ٢٦ عامًا، ما لم يكن لديه تأهيل مهني أو فني.

ينبغي أن يكون المتطوع قد أكمل الصف الرابع الابتدائي على الأقل.

يجب أن يكون المتطوع كويتي الجنسية

يجب أن يكون المتطوع لائقاً طبياً وأمنياً

يجب تصوير المستندات على أوراق A4

عند تقديم الطلبات، يجب أن تكون الوثائق في حالة جيدة وصالحة.

يتطلب تدريب ضباط الصف في المدرسة فترة ستة أشهر.

يُعيَّن حملة شهادة الثانوية العامة في رتبة رقيب.

يتم تعيين حاملي شهادة الدبلوم بعد الثانوية في رتبة رقيب أول.

يجب أن تدوم فترة التدريب لمدرسة تدريب الأفراد أربعة أشهر.

يُحدد حاملو شهادة دون الثانوية العامة مثل الشهادة الفنية المعتمدة في منصب العريف.

يتم تعيين الذين يحملون شهادة الثانوية العامة في رتبة (وكيل عريف).

خطوات تسجيل التطوع في الجيش الكويتي