كام ريال عماني؟ .. رابط رسمي للتسجيل في منحة كبار السن عمان والشروط المطلوبة

تم إطلاق منحة جديدة من صندوق الحماية لدعم كبار السن في عمان، بهدف تحسين حياتهم وحياة الأطفال في السلطنة، يتم تقديم الدعم لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية من طعام ورعاية صحية، وضمان حياة كريمة لهم، يتوجب على المتقدمين للدعم تقديم طلباتهم وفق شروط محددة، ويمكنهم التقديم على المنحة عبر الإنترنت.

طريقة التسجيل في منحة كبار السن 2024 عمان

بعدما دارت مناقشات حول كيفية التسجيل في منحة كبار السن لعام 2024 في سلطنة عمان، تم الإعلان عن إمكانية التسجيل عبر الإنترنت من خلال اتباع خطوات محددة كانت كالتالي:

يجب على المتقدم الدخول أولاً إلى الموقع الرسمي لمنصة الحماية الاجتماعية العمانية.

ثم يتعين النقر على أيقونة التسجيل في برنامج منحة كبار السن.

ثم يجب تسجيل معلومات الشخص المتقدم بعد ذلك.

من الضروري التحقق من دقة البيانات أثناء عملية التسجيل.

يجب تضمين جميع الوثائق والمستندات المعلن عنها على المنصة.

ثم يتعين النقر بعد ذلك على زر تقديم الطلب.

ثم يتعين عليك الانتظار حتى يتم الموافقة على صرف الدعم.

الشروط الضرورية لأهلية منحة الأطفال وكبار السن

قام صندوق الحماية في سلطنة عمان بتحديد عدة شروط ضرورية يجب الالتزام بها من أجل الأطفال وكبار السن للحصول على المنحة، ومن هذه الشروط: