هـــام .. تجنب العقوبة وسدد هسة غرامات المرور في أربيل عبر منصة أور بخطوات رسمية

يبحث العديد من المواطنين في أربيل عن طرق للاستعلام عن غرامات المرور وسدادها، وقد أطلقت إدارة المرور في المدينة خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “أور” تمكنهم من القيام بذلك بسهولة، تسهل هذه الخدمة للمواطنين معرفة المخالفات المسجلة على مركباتهم ودفعها بسرعة دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، تابعوا معنا لمزيد من المعلومات عبر موقع الأخبار الخاص بنا.

خطوات الاستعلام عن غرامات مرور اربيل 2024

يمكن تتبع الخطوات التالية للاستعلام عن غرامات المرور في أربيل:

زيارة موقع منصة أور.

ابحث على الصفحة الرئيسية للموقع عن قسم يحمل عنوان “الخدمات المرورية” أو “الاستعلام عن الغرامات”.

يجب إدخال رقم لوحة السيارة (الرقم الألماني) في الحقل المناسب عند ظهور الصفحة.

بعد التحقق من دقة البيانات المُدخلة، يتم النقر على زر البحث أو “الاستعلام”.

سوف يظهر قائمة تحتوي على جميع الغرامات المسجلة على السيارة، في حال وجودها.

القائمة ستشمل عادة تاريخ المخالفة، نوعها، وقيمة العقوبة.

بعد ذلك يمكنك طباعة هذه القائمة أو تنزيلها للحفظ.

خطوات تسديد الغرامات المالية

يمكن دفع التكاليف الخاصة بالغرامات المرورية عبر الإنترنت من خلال اتباع الإرشادات التالية.

توجه إلى موقع اور الإلكتروني الرسمي.

أدخل كلمة المرور واسم المستخدم ثم انقر على لسان تسجيل الدخول.

انقر على زر الخدمات.

اضغط على زر للاستعلام عن غرامات المرور للسيارة.

اكتب الرقم الألماني للسيارة.

انقر مرتين على زر عرض مخالفات المرور.

ستظهر لك صفحة تحتوي على العديد من مخالفات المرور مع قيمة كل مخالفة.

اضغط على الخروج عن القانون المروري لتتمكن من دفع الغرامة.

اختر الطريقة التي تفضلها للدفع واضغط على زر الدفع.

ما هي أهم الخدمات التي توفرها منصة أور؟

يتميز خدمة الاستعلام عن الغرامات وسدادها بعدة فوائد: