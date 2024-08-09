الان ظهرت.. نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني واسط والسلمانية عبر موقع وزارة التربية العراقية 

نتائج السادس الابتدائي دور ثاني، حيث قامت مديرية تربية واسط منذ قليل بنشر نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024 في دورتها الثانية، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال إدخال الرقم الامتحاني الخاص بهم، وقد صرحت مديرية التربية أن سبب التأخير في ظهور النتائج كان بسبب الحاجة إلى مراجعة وتدقيق دقيق في عملية التصحيح، وذلك لضمان دقة النتائج وتخفيف التوتر والقلق الذي انتاب الطلاب وأولياء أمورهم بسبب التأخير في الإعلان عن النتائج، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتائج السادس الابتدائي بمديرية تربية واسط.

نتائج واسط السادس ابتدائي 2024 دور ثاني:

قامت مديرية تربية محافظة واسط اليوم بالإعلان الرسمي عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024 في دورتها الثانية، ووفرت محافظة واسط هذه النتائج من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بهم، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بإدخال رقم جلوسهم الامتحاني، ونتيجة الإقبال الكبير من الطلاب وأولياء الأمور على الموقع للاستعلام عن النتائج، واجه الموقع الإلكتروني مشكلة في التعامل مع هذا الضغط الكبير. لذا فقد طلبت المديرية من الجميع توخي الصبر والتحلي بالهدوء حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه الخدمة دون مشاكل.

رابط نتائج واسط السادس الابتدائي الدور الثاني 2024:

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على نتيجة اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول في تربية محافظة واسط:

1. قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لنتائج الطلاب” نتائجنا ”

2. ابحث عن الرابط الخاص بنتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الثاني .

3. انقر على هذا الرابط لفتح ملف النتيجة المباشر

4. أدخل بيانات الاستعلام عن نتيجة الطالب

5. اضغط على زر البحث عرض نتيجة السادس الابتدائي.

نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024:

أعلنت وزارة التربية العراقية ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني فى محافظة وسط والسليمانية، والكرخ 3 وصلاح الدين، ليتوجه جميع الطلاب والطالبات الان بالبحث عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج الامتحانات عبر موقع وزارة التربية العراقية، وبالتحديد موقع نتائجنا الإلكتروني.