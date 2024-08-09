اعرف غرامتك.. غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 وقيمة الغرامة منصة أور ur.gov.iq

أصبحت محركات بحث جوجل داخل العراق تضخ بشكل كبير في التساؤل عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني والتي يمكن دفعها من خلال منصة أور الالكترونية التي تعتبر واحدة من أهم المنصات التي تم اطلاقها خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة العراقية ومديرية المرور العامة في العراق والتي تسعى من خلالها إلى مساعدة المواطنين لحل كافة المشاكل المروريه التي تواجههم وذلك بدلا من اضاعة الوقت والجهد في الذهاب إلى مديرية المرور والوقوف في الطوابير لحل الازمات المرورية ودفع الغرامات الموقعة على المركبات الخاصة بهم.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

الكثير من سائقي السيارات في العراق يتساءلون عن كيفية دفع والاستعلام عن غرامات المرور العامة باستخدام الرقم الالماني الخاص بالسيارة، وذلك سنتعرف عليه في الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى منصة أور الالكترونية بشكل مباشر.

يجب تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يجب اختيار الاستعلام عن غرامات المرور 2024.

ثم قم بادخال الرقم الالماني الخاص بالسيارة في المكان المخصص له.

لابد من رفع الوثائق والأوراق المطلوبة.

أخيرا لابد من ان نقرا على الاستعلام عن الغرامة.

قيمة غرامات المرور العامة الرقم الالماني

الكثير من المواطنين يتساءلون عن قيمة الغرامات الموقعة على السيارة الخاصة بهم والتي تم ارتكابها أثناء القيادة ويمكن معرفة قيمة تلك الغرامات التي حددتها مديرية المرور العامة في العراق من خلال التالي: