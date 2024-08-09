طريقة عمل الصابون السائل في المنزل بالزيت المستعمل بدون مواد كمياوية

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الصابون بالزيت المستعمل، حيث انتشر مؤخرا فيديوهات كثيرة لإعادة تدوير الزيت المستعمل واستخدامه في عمل الصابون، حيث يمكنكم استعماله لغسل الأطباق، أو لغسل الأيدي، كما يمكنكم استعمال مواد أخرى له مثل الجلسرين الذي يعطي نعومة ولمعان للجلد، وسوف تقوم بعمل الصابون في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، لذلك ننصحك بتجربة هذه الوصفة والتي ستنال على اعجابك.

طريقة عمل الصابون بالزيت المستعمل

عند التفكير في عمل الصابون الزيت المستعمل، يجب عليكي أولا أن تتخلصي من كافة الشوائب التي توجد في الزيت، وتصفيته جيدا ليصبح أكثر نقاءا، حيث يمكنكم عمله من خلال مجموعة من المكونات البسيطة جدا والتي توجد في المنزل، وإليكم أبرز المكونات لعمل الوصفة:

2 لتر من الزيت مستعمل.

10 ملعقة كبيرة من نشا.

2 كوب من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

بوطاس.

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف كيلو من الرائحة التي ترغب بها.

طريقة عمل الصابون السائل في المنزل

يمكنكم تحضير الوصفة من خلال إتباع بعض الخطوات الآتية: