تطويل الشعر بسرعة البرق وتكثيفه بوصفة طبيعية متوفرة في المنزل

يتزايد بحث الكثير من الفتيات والسيدات على محرك البحث جوجل عن وصفات طبيعية يمكن من خلالها تطويل الشعر والحصول على شعر كثيف وناعم، فالشعر هو زينة جمال كل فتاة، ولذا تحرص كل سيدة على حل مشاكل الشعر المختلفة من تساقط وتقصف وقشرة، ويوجد الكثير من الماسكات التي تتكون من مكونات طبيعية غير مكلفة يمكن اعدادها في المنزل والاستفادة من فوائدها المتعددة للشعر، وفي مقال اليوم سنتناول بعض من هذه الوصفات التي تساهم في تطوير الشعر.

ماسك تطويل الشعر

قد أثبت الماسك فعاليته في تطويل الشعر، فلزيت الزيتون عدة فوائد وللإستفادة من فوائد هذا الماسك علينا إتباع الخطوات التالية لعمله بطريقة صحيحة:

إحضار وعاء ووضع البيض وزيت الزيتون به ومزجهم معا جيدا.

ومن ثم يتم وضع وفرد الماسك على الشعر كاملا من الأطراف للفروة.

يتم ترك الماسك لمدة تتراوح بين 10 ل 20 دقيقة ومن ثم يتم شطف الشعر بالماء والشامبو المخصص له جيدا.

نلاحظ بمرور الوقت طول الشعر، حيث يساهم البيض في تطويل الشعر ومنع تكسر الشعر وذلك عن طريق تحفيز نمو الشعر وتكثيفه كما أنه يعمل على تغذية الشعر وتقويته، أما زيت الزيتون فله دور هام في ترطيب الشعر وجعله ناعما ولامعا وطويلا كما يساهم في التخلص من قشرة الشعر ومعالجة تقصف الشعر.

ماسك البيض والصبار وزيت الزيتون لتطويل الشعر

يعد الصبار او جل الالوفيرا من المكونات الطبيعية التي تساهم في تحفيز نمو الشعر وترطيبه وتنعيمه، ويعد زيت الزيتون من الزيوت الشهيرة المستخدمة في حل مشاكل الشعر لتقويته والتخلص من الشعر التالف وتكثيفه بشكل كبير، وللقيام بهذه الماسك يلزم إتباع الخطوات التالية على الترتيب: