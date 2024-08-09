أولى حلقات قيامة عثمان Kuruluş Osman الموسم السادس في هذا التوقيت المتوقع.. مسلسل قوي يحتاج لمتابعـــة

إن الإعلان الترويجي للموسم الجديد من قيامة عثمان آثار رغبة الكثير من المتابعين في مشاهدة الجزء السادس، لا سيما أن مسلسل قيامة عثمان يعد من أشهر الأعمال التركية الدرامية التي استطاعت جعل جميع من يشاهدها يرغب في مشاهدة المزيد، بالإضافة إلى أن أبطال هذا المسلسل أرادوا القيام بهذا الجزء الجديد بهدف إشباع الفن التركي وتأصيل الأحداث التاريخية وعرضها بطريقة درامية بسيطة.

قيامة عثمان

حينما يجتمع المشاهدين على عمل درامي ما فإن هذا يعني أن القائمين على هذا العمل قدموا أفضل ما لديهم من قدرات تمثيلية استطاعت إقناع جميع المشاهدين بحب هذا العمل الدرامي، وهذا ما ينطبق تماما على مسلسل قيامة عثمان الذي وجد به جميع عوامل نجاح أي عمل درامي سواء قصة جيدة أو ممثلين جيدين، مع وجود إخراج جيد وحبكة درامية مميزة واختيار مكان تصوير موفق.

ونظرا لكون الإعلان الترويج لهذا المسلسل تمكن من زيادة رغبة الكثير في متابعته، فإن الساحة البحثية امتلأت بالتساؤل حول موعد عرض أول حلقة من هذا المسلسل التاريخي المميز، حيث أعلنت القنوات الناقلة لهذا المسلسل أنه من المتوقع أن تبدأ أولى حلقات الجزء السادس في اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل، ولكن ليس هناك قول قاطع بخصوص هذا الأمر.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

هناك مجموعة من القنوات الفضائية التي تتصدر على قائمة القنوات التي تمكنت من الحصول على حق عرض حلقات الجزء الجديد من مسلسل قيامة عثمان، ومن ضمنهم قناة ايه تي في التركية التي عادة ما تستقطب أكثر الأعمال الدرامية شهرة وتعرضها على شاشتها بجودة عالية في الصوت والصورة، حيث إنها ستعرض الحلقة الجديدة فور نزولها في يوم الأربعاء من كل أسبوع، لذلك هيا بنا نتعرف على القنوات الناقلة لهذا المسلسل المميز

أولاً: تردد قناة ايه تي في

التردد: 10796. القمر الصناعي: نايل سات. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ثانياً: تردد قناة الفجر الجزائرية