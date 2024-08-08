“ثبتيها دلوقتي بسهولة” تردد قناة كراميش Karameesh 2024 على نايل سات وعرب سات بجودة عالية بدوت تشويش

تردد قناة كراميش من الترددات التي تتصدر محركات البحث في الوطن العربي في التوقيت الحالي، حيث عاد البث الخاص بالقناة من جديد بعد توقف لفترة طويلة، وتعتبر قناة كراميش من أنجح قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث تتميز قناة كراميش بتقديم الكثير من الأغاني والأفلام المحببة من الأطفال، ويرغب جميع الأمهات لمعرفة أحدث تردد للقناة حتى توفر المتعة والسعادة لأطفالها على مدار اليوم، ونوضح لكم الآن كافة التفاصيل الخاصة بتردد القناة فتابعونا.

تردد قناة كراميش 2024

قناة كراميش تقدم عبر شاشتها محتوى متنوع وترفيهي للأطفال الصغار، مما يجعلهم يكتسبون مهارات جديدة ومختلفة، والقناة توفر محتواها على مدار اليوم وبشكل مجاني لا يحتاج لاشتراك شهري كغيرها من القنوات، وتستعرض القناة عبر شاشتها مجموعة من الأغاني التعليمية التي يستفيد منها الأطفال ويتعلمون الكثير من الأفكار والقيم والأخلاق الحميد.

ما هو تردد قناة كراميش على نايل سات؟

تتساءل بعض الأمهات عن التردد الجديد لقناة كراميش للأطفال، وهذا بعد تحديث تردد القناة مؤخراً، وهذا بهدف ضمان جودة الصوت والصورة، وإليكم التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي النايل ستات:

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

تردد القناة هو 10815.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

معدل الاستقطاب هو أفقي.

ما هو تردد قناة كراميش على العرب سات.

وفرت قناة كراميش للأطفال تردد جديد لها على القمر الصناعي عرب سات، حيث يمكن استقباله من أي مكان بالوطن العربي بجودة عالية دون توقف ولا تشويش، وتردد القناة هو: