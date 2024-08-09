بطارية قوية وكاميرا مميزة.. مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G

هاتف Samsung Galaxy M34 5G يمثل أحدث تطورات سامسونج في سوق الهواتف الذكية المتوسطة حيث يجمع بين الأداء المتقدم والتقنيات الحديثة كما يأتي الهاتف مزودا بكاميرات متطورة وشاشة AMOLED كبيرة مما يجعله خيارا جذابا لعشاق التصوير والترفيه كما يوفر Galaxy M34 5G تجربة استخدام ممتازة على مدار اليوم مع دعم تقنية 5G لضمان سرعة اتصال عالية في هذا المقال سنستعرض سعر الهاتف ومواصفاته بالإضافة إلى مميزاته وعيوبه.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M34 5G

Samsung Galaxy M34 5G هو أحد أحدث الهواتف الذكية من سامسونج الذي يجذب الانتباه بفضل كاميراته القوية وأدائه المتميز إليك تفاصيل ومواصفات الهاتف:

يصل حجم الشاشة إلى 6.6 بوصة.

نوع الشاشة Super AMOLED.

تصل دقة الشاشة الي FHD+ (1080 x 2400 بكسل).

معدل التحديث 120 هرتز.

نوع المعالج xynos 1280.

الذاكرة العشوائية (RAM) 6GB أو 8GB. التخزين الداخلي للهاتف 128GB أو 256GB.

الهاتف يدعم بطاقة الذاكرة الخارجية microSD حتى 1TB.

الكاميرا الخلفية الرئيسية 50 ميجابكسل فتحة عدسة f/1.8.

الكاميرا الأمامية 20 ميجابكسل فتحة عدسة f/2.2.

تصل سعة البطارية الي 6000 مللي أمبير.

ن ظام التشغيل Android 13 مع واجهة One UI 5.1.

سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G

سعر Samsung Galaxy M34 5G يختلف حسب سعة التخزين والمنطقة ولكن بشكل عام يتراوح بين 250 و350 دولار أمريكي.

مميزات هاتف Samsung Galaxy M34 5G