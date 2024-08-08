طريقة إلغاء رخصة مستودع ضريبي 1446 وما شروط ترخيص المستودعات

تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في السعودية ولذلك طرحت شروط جديدة لترخيص المستودعات والمخازن، وذلك يعد طريقة مبتكرة لتحقيق جميع الأهداف والطموحات العامة لكل فرد في المملكة والمجتمع بشكل عام، بالإضافة إلى المساهمة في مساعدة الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في هذا المجال، وأصبح هذا الأمر يشغل بتل الكثير من الأشخاص من الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الوزارة.

شروط جديدة لترخيص المستودعات

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة خلال الفترة الأخيرة بالإعلان من خلال حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شروط جديدة لترخيص المستودعات، كما أعلنت أنه يجب أن تتوافر جميع هذه الشروط والضوابط التي وضحتها عن طريق منصة الاستطلاع التابعة لها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

ينبغي أن تتوافر كافة الأعداد والأنواع التي تتناسب مع طفايات الحريق.

من الضروري أن يتم السماح بأن يتم تنفيذ مستودعات داخل الأراضي الزراعية.

يحصل الفرد المتقدم على الموافقة من قبل الدفاع المدني.

شرط مهم أن يمتلك الشخص المتقدم سجل تجاري صلاحيته سارية.

ينبغي أن يتم الموافقة على النشاط التجاري من قبل الجهة المشرفة.

كما نوهت اللائحة الشخص المرخص على تطبيق متطلبات كود البناء السعودي حسب المستودع الذي يود القيام به.

حددت الشروط أنه المستودعات الخاصة المواد الغذائية غير مسموح أن تكون بجوار المستودعات الخاصة بالمبيدات الحشرية والمنظفات.

طريقة إلغاء رخصة مستودع ضريبي 1446

أصبح بإمكان المواطنين في السعودية الاستفادة من خدمة إلغاء رخصة مستودع ضريبي بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك واتباع بعض الخطوات والإجراءات البسيطة وهي كالتالي: