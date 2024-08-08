مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 4G والسعر في السعودية والامارات

يعتبر هاتف شاومي ريدمي نوت 13 فور جي أحد أحدث الإصدارات التي أطلقتها شركة شاومي، ويأتي هذا الهاتف ضمن سلسلة هواتف Redmi Note، حيث يحمل هذا الإصدار الكثير من المزايا التي تتعلق بمواصفاته العامة، كما أنه الخيار الأفضل للعديد من الأشخاص لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر هاتف Redmi note 13 في المملكة العربية السعودية، ولذلك دعونا نتعرف بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة عن مواصفات الهاتف وسعره في الأسواق.
سعر هاتف Redmi note 13
أسعار هاتف Xiaomi Redmi Note 13 4G تختلف من بلد لأخرى، كما يتسابق الجميع على شراء هذا الهاتف، وذلك نظرًا لمواصفات المميزة وتصميمه الأنيق، بالإضافة إلى سعره الاقتصادي، ويتمثل سعر هاتف Redmi note 13 فيما يلي:
- في الخارج سعر الهاتف للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام يصل إلى نحو 180 دولار.
- كما في المملكة السعودية يبلغ سعر النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام، حوالي 800 ريال سعودي.
- سعر الهاتف للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام في دولة الإمارات العربية المتحدة نحر 750 درهم.
مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 4G
بعد أن تعرفنا على سعر هاتف Redmi note 13، سوف نستكمل حديثنا عن أبرز المواصفات التي يتمتع بها هاتف Xiaomi Redmi Note 13 4G، حيث أنه من أحدث إصدارات شركة شاومي والأفضل على الإطلاق، وتتمثل المواصفات فيما يلي:
- يأتي طاردًا لقطرات الماء الخفيفة بشهادة الـ IP54 .
- مميزات الهاتف رائعة حيث يدعم الـ IR Blaster.
- يدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال الـ 2G والـ 3G والـ 4G .
- ظهر الهاتف مصنوع من مادة البلاستيك.
- معالج الهاتف من شركة كوالكوم من ونوعه Snapdragon 685، مزودًا بتكنولوجيا 6 نانو بالإضافة إلى معالج رسومي من نوع Adreno 610.
- مجهزًا بكاميرا أمامية فائقة الوضوح والدقة حيث تصل إلى نحو 6 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.
- يتسم الهاتف بأبعاد تصل إلى حوالي 162.3×75.6×8 ملم، كما يأتي وزنه نحو 188.5 جرام .
- مزود بميكروفون إضافي، وظيفته عزل الضوضاء.
- إصدار خاصية البلوتوث في الهاتف تصل ف 5.1 بالإضافة إلى دعمه الـ A2DP, LE .
- يدعم الهاتف خاصية تحديد الموقع الجغرافي.
- يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، بالإضافة إلى أن سعة بطاريته 5000 مللي أمبير.
- بينما يمتلك الهاتف مستشعرات التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب .
- نظام تشغيل الهاتف هو أندرويد 13 بجانب ذلك مزود بواجهة شاومي الـ MIUI 14 .
- تم تصميم الهاتف بمنفذ الـ USB، وهو من النوع Type C بالإضافة إلى وجود خاصية الـ OTG .
- الهاتف مزود بمدخل سماعات 3.5 ملم .