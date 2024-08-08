مواصفات هاتف Samsung S22 في السعودية وسعره في السعودية

أحد أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم التي حققت مبيعات كبيرة هاتف سامسونج جالاكسي إس 22، حيث يمتاز الهاتف بمواصفات عالمية تجعله في صدارة أفضل الهواتف الذكية الحديثة في السوق السعودي، ومع ذلك فإن سعره المرتفع قد يكون عائقًا بالنسبة للبعض، ولذلك قامت مكتبة جرير في المملكة السعودية بتوفير الهاتف بالتقسيط المريح، ومنذ إعلانها وانتشرت العديد من التساؤلات حول كم سعر هاتف 22 samsung s في جرير.
سعر هاتف 22 samsung s في جرير
منذ إعلان مكتبة جرير عن توفيرها هاتف سامسونج جالكسي اس 22 بالتقسيط، وأصبح الجميع يتساءل عن سعر هاتف 22 samsung s في جرير، حيث أنه أحد أفضل الهواتف القوية في السوق السعودي، ويرجع ذلك إلى المواصفات العالمية التي يمتلكها الهاتف وتجعله في صدارة أفضل الهواتف، ويتمثل سعر هاتف 22 samsung s في جرير فيما يلي:
- أعلنت مكتبة جرير عن توفير هاتف سامسونج جالاكسي إس 22 بسعر مميز، كما أتاحت حل لمشكلة سعر الهاتف المرتفع والذي يسبب لبعض الأشخاص عائق عند شرائه، وذلك من خلال تتيح إمكانية شراء الهاتف بالتقسيط المريح لمدة 24 شهر.
- ولمن يرغبون في شراء الهاتف كاش أتاحت تخفيض عليه، حيث يبلغ سعر قبل الخصم حوالي 4607 ريال سعودي، وسعر الهاتف بعد الخصم 2781.74 ريال سعودي.
مزايا هاتف Samsung S22 في السعودية
ضمن تعرفنا على سعر هاتف 22 samsung s في جرير، سوف نتعرف من خلال هذه الفقرة على مواصفات ومزايا الهاتف، حيث يمتلك أعلى المزايا والمواصفات، وتتمثل فيما يلي:
- من المواصفات التي يحتوي عليها الهاتف دعمه للشحن السريع بقوة 45 وات، وذلك لما يحتوي عليه من بطارية سعتها تبلغ 5000 مللي أمبير، يدعم أيضًا الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.
- التصميم الخاص بشاشة الهاتف تأتي على شكل ثقب في المنتصف، بالإضافة إلى أنها تأتي مع إنحناءات بسيطة في الأطراف، والنوع الخاص بها Dynamic AMOLED 2X.
- يعمل الهاتف على دعم الاتصال قريب المدى، وذلك عبر تقنية الـ NFC.
- الشبكة التي يدعمها هذا الهاتف وهي شبكة الجيل الخامس الـ 5G،.
- كما يمكنه دعم شريحتي اتصال من نوع نانو SIM
- صنع الهاتف من أعلى الخامات الممتازة وهي الزجاج المحمي بغوريلا فيكتس بلس.
- لديه كاميرا أمامية رائعة، تبلغ دقتها حوالي 40 ميجا بكسل.
- كما تتميز كاميرته الخلفية بشكل رباعي التصميم، الأولى منها وهي الأساسية دقتها تبلغ حوالي 108 ميجا بكسل.
- الهاتف من أهم مميزاته أنه يحتوي على ميكروفون ثانوي، وظيفته عزل الضوضاء.
- يتميز بأنه مقاوم للغبار والماء وذلك بشهادة IP68، كما يمكنك وضع الهاتف تحت الماء لمدة ثلاثون دقيقة.