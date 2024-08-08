مواصفات هاتف Samsung S22 في السعودية وسعره في السعودية

أحد أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم التي حققت مبيعات كبيرة هاتف سامسونج جالاكسي إس 22، حيث يمتاز الهاتف بمواصفات عالمية تجعله في صدارة أفضل الهواتف الذكية الحديثة في السوق السعودي، ومع ذلك فإن سعره المرتفع قد يكون عائقًا بالنسبة للبعض، ولذلك قامت مكتبة جرير في المملكة السعودية بتوفير الهاتف بالتقسيط المريح، ومنذ إعلانها وانتشرت العديد من التساؤلات حول كم سعر هاتف 22 samsung s في جرير.

سعر هاتف 22 samsung s في جرير

منذ إعلان مكتبة جرير عن توفيرها هاتف سامسونج جالكسي اس 22 بالتقسيط، وأصبح الجميع يتساءل عن سعر هاتف 22 samsung s في جرير، حيث أنه أحد أفضل الهواتف القوية في السوق السعودي، ويرجع ذلك إلى المواصفات العالمية التي يمتلكها الهاتف وتجعله في صدارة أفضل الهواتف، ويتمثل سعر هاتف 22 samsung s في جرير فيما يلي:

أعلنت مكتبة جرير عن توفير هاتف سامسونج جالاكسي إس 22 بسعر مميز، كما أتاحت حل لمشكلة سعر الهاتف المرتفع والذي يسبب لبعض الأشخاص عائق عند شرائه، وذلك من خلال تتيح إمكانية شراء الهاتف بالتقسيط المريح لمدة 24 شهر.

ولمن يرغبون في شراء الهاتف كاش أتاحت تخفيض عليه، حيث يبلغ سعر قبل الخصم حوالي 4607 ريال سعودي، وسعر الهاتف بعد الخصم 2781.74 ريال سعودي.

مزايا هاتف Samsung S22 في السعودية

ضمن تعرفنا على سعر هاتف 22 samsung s في جرير، سوف نتعرف من خلال هذه الفقرة على مواصفات ومزايا الهاتف، حيث يمتلك أعلى المزايا والمواصفات، وتتمثل فيما يلي: