سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G في مصر والسعودية

سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G يتم طرح هذا السؤال من قبل الكثير من الأشخاص المهتمين بهواتف شركة سامسونج في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك إلى أن هذا الهاتف أحد أفضل هواتف شركة سامسونج المتطورة والقوية، وملحق بالعديد من التقنيات الحديثة والمزايا والمواصفات العالمية الرائعة، مما جعله يحقق نسبة مبيعات كبيرة، ولذلك سوف نتعرف على سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G من خلال السطور القادمة.
سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G
سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G من أكثر الأسئلة المطروحة في المملكة العربية السعودية من قبل محبي هواتف سامسونج، حيث أن هذا الهاتف من أفضل هواتف شركة سامسونج المتطورة والقوية التي تتنافس مع غيرها من الهواتف الحديثة، ويتمثل سعره فيما يلي:
- النسخة ذات 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام في مصر سعرها يبلغ 9500 جنية.
- كما في السعودية النسخة ذات 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام يبلغ سعرها نحو 875 ريال سعودي.
- في دولة الإمارات، يبلغ سعر الهاتف 700 درهم إماراتي وذلك للنسخة ذات 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام.
مزايا هاتف Samsung Galaxy M34 5G
بعد أن تعرفنا على سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G، سوف نعرض لكم من خلال هذه الفقرة بعض المواصفات التي يتميز بها هذا الهاتف، حيث أنه يتمتع بقوة أدائه من خلال التصوير وجودة الفيديوهات وغيرها من الأشياء الأخرى، وتتمثل مواصفات الهاتف فيما يلي:
- الهاتف يدعم شريحتين اتصال، كما يدعم خاصية إن إف سي، وشبكات من الجيل الثاني وحتى الخامس.
- جودته تتسم من حيث الخامات المصنع منها فهو مصنوع من البلاستيك.
- شاشة الهاتف يوجد بها نوتش بمنتصفها، كما نوعها سوبر أموليد.، مساحتها 1080 * 2340.
- مستوى سطوعها 1000 شمعة، يوجد عليها طبقة الحماية من النوع غوريلا جلاس.
- يوجد منه في الأسواق نسخة 128 جيجا، نسخة 256 أو 512 جيجا بايت، وكذلك نسخة 1 تيرا.
- المعالج يعمل وفقًا لتكنولوجيا 5 نانوميتر، كما أنه من النوع الرسومي.
- كاميرا الهاتف من الأمام متاحة دقتها نحو 3 ميجا بكسل.
- والخلفية ثلاثية، الأولى دقتها 50 ميجا بيكسل بالإضافة إلى مثبت بصري.
- يأتي داعمًا للبلوتوث من إصدار 5.3 .
- متوفر به ميكروفون لعزل الضوضاء، بالإضافة إلى عدد كبير من وسائل الأمان التي تدعم الهاتف مثل مستشعر للبصمة مدمج بزر طاقة.
- يأتي اليو اس بي الموجود في الهاتف من النوع تايب سي والهاتف متاح بلون أزرق ولون فضي ولون بني .