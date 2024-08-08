سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G في مصر والسعودية

سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G يتم طرح هذا السؤال من قبل الكثير من الأشخاص المهتمين بهواتف شركة سامسونج في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك إلى أن هذا الهاتف أحد أفضل هواتف شركة سامسونج المتطورة والقوية، وملحق بالعديد من التقنيات الحديثة والمزايا والمواصفات العالمية الرائعة، مما جعله يحقق نسبة مبيعات كبيرة، ولذلك سوف نتعرف على سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G من خلال السطور القادمة.

سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G

سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G من أكثر الأسئلة المطروحة في المملكة العربية السعودية من قبل محبي هواتف سامسونج، حيث أن هذا الهاتف من أفضل هواتف شركة سامسونج المتطورة والقوية التي تتنافس مع غيرها من الهواتف الحديثة، ويتمثل سعره فيما يلي:

النسخة ذات 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام في مصر سعرها يبلغ 9500 جنية.

كما في السعودية النسخة ذات 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام يبلغ سعرها نحو 875 ريال سعودي.

في دولة الإمارات، يبلغ سعر الهاتف 700 درهم إماراتي وذلك للنسخة ذات 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام.

مزايا هاتف Samsung Galaxy M34 5G

بعد أن تعرفنا على سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G، سوف نعرض لكم من خلال هذه الفقرة بعض المواصفات التي يتميز بها هذا الهاتف، حيث أنه يتمتع بقوة أدائه من خلال التصوير وجودة الفيديوهات وغيرها من الأشياء الأخرى، وتتمثل مواصفات الهاتف فيما يلي: