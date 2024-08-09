يا ترى مجموع ابنك هيجيب تمريض.. توقعات تنسيق كلية التمريض 2024 المرحلة الأولى 

بعد ظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة يترقب وينتظر الكثير من طلاب الشعبة العلمية علوم نتيجة توقعات تنسيق كلية التمريض 2024، حيث يسعى في الفترة الزمنية القليلة الماضية الكثير من الطلاب إلى التقدم بأوراقهم إلى كليات التمريض، حيث أنها من الكليات التي يتم تكليف خريجيها بالوظيفة فور تخرجهم، وكذلك احتياج القطاع الطبي إليهم بشدة، ومع ارتفاع المجاميع ونسب النجاح فإن توقعات تنسيق كلية التمريض سوف تكون مرتفعة أيضا نظرا للإقبال الشديد من الطلاب على التقدم لكلية التمريض.

ما هي توقعات تنسيق كلية التمريض 2024؟

ازدادت أهمية كلية تمريض بعد ضمان وجود التوظيف لخريجي الكلية بعد سنوات الدراسة، كذلك أهمية الكلية في إمداد القطاع الطبي تمريض على درجة من العلم والكفاءة لذلك تتجه توقعات التنسيق إلى الارتفاع عن الأعوام السابقة نظرا لارتفاع المجاميع واعداد الناجحين في الشعبة العلمية ومن النسب المتوقعة لأهم الجامعات

جامعة القاهرة من المتوقع 311 درجة بنسبة مئوية 75.80%

جامعة عين شمس من المتوقع 307 درجة بنسبة مئوية 74.80%

جامعة المنصورة من المتوقع 347 درجة بنسبة مئوية 84.60%

جامعة طنطا من المتوقع 344 درجة بنسبة مئوية 83.90%

جامعة الزقازيق من المتوقع 337 درجة بنسبة مئوية 82.20%

جامعة الإسكندرية من المتوقع 306 درجة بنسبة مئوية 74.60%

شروط ومعايير الالتحاق كليات التمريض

هناك من الشروط والمعايير الخاصة بكليات التمريض وعلى الرغم من اختلاف المجموع الخاص بكل كلية داخل كل محافظة ولكن تبقى الشروط والمعايير واحدة ومن تلك الشروط