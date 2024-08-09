الحق أعرف الرسوم علشان تقدم تظلم.. كم رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024؟

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن كم رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة؟، فور الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة التي أصبحت عبئا ثقيلا على الطلاب وعلى الأسرة حيث يقوم أولياء الأمور والطلاب بالبحث كم تتكلف التظلمات وكيف يمكنك التظلم واماكن التظلمات كلها تساؤلات تشغل بال الجميع رغبة وأملا من الطلاب وأولياء أمورهم في رجوع بعض الدرجات التي قد تساعدهم على الأقل في دخول كليات داخل محافظتهم.

كم رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024؟

أكدت وزارة التربية و التعليم بأنه من حق كل طالب في الثانوية التظلم على نتيجة وبأي عدد من المواد حيث أنه يقوم بتسديد مبلغ وقدره 500 جنيه عن كل مادة و يقوم بدفعها عن طريق البريد أو عن طريق خدمة فوري، و قد انتشرت أنباء عن قيام الوزارة بتخفيض المادة إلى 300 جنيه للمادة، وقد أوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أي درجات تخص الطالب تظهر له في التظلمات سوف يتم إعادة مبلغ التظلم عن تلك المادة للطالب مرة أخرى.

إجراءات التظلم على نتيجة الثانوية العامة

هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي يتبعها الطالب بعد دفع مبلغ التظلم عن المادة ويقوم الطالب بتنفيذ عدة خطوات لكي يتم استكمال التظلم الخاص به