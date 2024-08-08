“ميدو المشاغب ضرب لولو” تردد قناة وناسة بيبي Wanasah اضبطها على جميع الأقمار الصناعية واستمتع بأغاني لولو بجوة عالية

في فترة قصيرة للغاية تمكنت قناة وناسة بيبي من تستحوذ على إعجاب الملايين من الأطفال في الوطن العربي، حيث تذيع القناة عبر شاشتها مجموعة رائعة من الأغاني المرحة والتعليمية من خلال شخصية لولو المرحة، كما تقدم القناة باقة من البرامج المتنوعة والأفلام الكرتونية الرائعة، وتتميز القناة بتوفير محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع، وخلال الفترة الأخيرة حرصت القناة على تحديث ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة، وهذا لتحسين جودة المحتوى وتوفير صوت وصورة أوضح، ولذلك يتزايد البحث عن تردد قناة وناسة بيبي باستمرار، ونكشف لكم في السطور التالية التردد الجديد لقناة وناسة.

تردد قناة وناسة بيبي Wanasah

تعتبر قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي كله، والتي تتميز عن غيرها بمحتواها الخاص بها والتي تم إعداده خصيصاً بعناية ليتناسب مع الأطفال الصغار، ومن خلال محتواها الرائع استطاعت القناة في الوصول لمكانة مرموقة ورائعة بين قنوات الأطفال في الوطن العربي، ويمكن استقبال القناة من خلال القمر الصناعي النايل سات وقضاء وقت ممتع مع برامجها وأغانيها، والتردد الجديد هو كالتالي:

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.

تردد قناة وناسة هو 11470.

معدل استقطاب القناة هو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

معامل الترميز هو 27500.

تردد قناة Wanasah لولو

لكل محبي قناة وناسة في الوطن العربي يمكن استقبال القناة من خلال تردد أخر عبر القمر الصناعي العرب سات، والذي يمكن استقباله بكل سهولة والاستمتاع بمحتواها والتردد كالتالي: