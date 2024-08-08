رسميًا.. فتح تنسيق المرحلة الأولى 2024 في هذا الموعد والحد الأدنى لمؤشرات القبول في الجامعات

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
رسميًا.. فتح تنسيق المرحلة الأولى 2024 في هذا الموعد والحد الأدنى لمؤشرات القبول في الجامعات
تظلمات الثانوية العامة 2024

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، عن الحد الأدنى للقبول ضمن المرحلة الأولى لجميع الطلاب الحاصلين على مرحلة الثانوية العامة دور أول، مع إطلاق العديد من الإرشادات والمواعيد الخاصة بتقديم الطلاب لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، بالإضافة إلى أن ذك سيوافق بداية من يوم الإثنين الموافق 12 من شهر أغسطس 2024، ويستمر التقديم في تسجيل الرغبات حتى يوم الجمعة الموافق 16 من شهر أغسطس 2024.

القبول في الحد الأدنى لشعبة العلمية

وأكد مكتب التنسيق بأن الحد الأدنى للقبول بالنسبة للشعبة علمي علوم تقبل من 371 درجة أي بنسبة تصل إلى “90.48%”، مع وصول عدد الطلاب والطالبات إلى 23850 ألف طالبًا، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لعلمي هندسة تقبل من 78.07% مع بلوغ عدد الطلاب إلى 15355 طالبًا، هذا وأن التقديم وتسجيل الرغبات يكون عبر الموقع الإلكتروني لمكتب التنسيق، التي سيوافق في غضون الأيام المقبلة، حتى يتمكن كل طالب وطالبة من التقديم إلى الجامعات والكليات.

رسميًا.. فتح تنسيق المرحلة الأولى 2024 في هذا الموعد والحد الأدنى لمؤشرات القبول في الجامعات
رسميًا.. فتح تنسيق المرحلة الأولى 2024 في هذا الموعد والحد الأدنى لمؤشرات القبول في الجامعات

مؤشرات القبول في الكليات لعام 2024

ووفقًا للمؤشرات الأولية لتنسيق القبول في كليات علمي علوم 2024، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

  • القبول في كلية الطب يكون من 374.5 درجة.
  • بينما كلية الصيدلة تقبل من 367.
  • هذا وأن كلية العلاج الطبيعي تقبل من 367.5 درجة.
  • إضافة إلى أن القبول في كلية العلوم تقبل من 356.5 درجة.
  • كلية الطب البيطري تقبل من 352 درجة.
  • بالإضافة مؤشرات القبول في كلية الأسنان 373 درجة.
  • كلية الملاحة وعلوم الفضاء تقبل من 88.29%.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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