شروط التقديم على الأمن العام عبر جدارات وطريقة التسجيل 2024

وضعت الجهات المختصة ووزارة الداخلية بالمملكة شروط التقديم على الأمن العام عبر جدارات حيث قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الاعلان عن وجود وظائف شاغرة في إدارة الأمن العام وقد حددت الوزارة شروط و معايير معينة وخاصة للقبول بتلك الوظائف، وقد حددت الوزارة طريقة التقديم إلكترونيا عن طريق منصة جدرات تسهيلا منها على الراغبين في التقديم للوظائف.

كيفية التقديم على وظائف الأمن العام عبر جدارات؟

لكي يتمكن المتقدم من طلب وظائف الأمن العام يمكنه التقديم إلكترونيا عن طريق موقع جدرات وذلك عن طريق عدة خطوات للتقديم

الدخول على منصة جدرات ويمكنك الدخول.

انشاء حساب جديد على المنصة في حالة دخولك للمرة الأولى.

إذا كنت مسجل من قبل يمكنك الدخول عن طريق استخدام كلمة المرور واسم المستخدم.

اختيار تبويب وظائف الأمن العام.

تسجيل البيانات المطلوبة بكل دقة واهتمام.

القيام برفع الأوراق والمستندات الخاصة بك على الموقع.

الضغط على إرسال الطلب.

القيام بتسديد الرسوم عبر طرق التسديد المناسبة لك.

ما هي شروط التقديم على الأمن العام عبر جدارات؟

التقدم لأي وظيفة تكون هناك معايير تضعها المؤسسة أو الجهة صاحبة العمل، لذلك وضعت وزارة الداخلية عدة شروط ومعايير للتقديم على وظائف الأمن العام ومن تلك الشروط الآتي: