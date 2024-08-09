نزل تردد قناة المؤسس عثمان الموسم السادس 2024 وتابع الأحداث أول بأول

يتساءل أعدادا كبيرة من المشاهدين والمتابعين للمسلس التاريخي الإسلامي قيامة عثمان عن موعد انطلاق الجزء السادس منه، ذلك بعد أن حظي الخمسة أجزاء الأولي علي اعلي نسب مشاهدة لم يسبق لها مثيل من قبل الدراما والتمثيل قبل ذلك، حيث تدور أحداث الجزء السادس حول الكشف عن نقاب الأدوار القائمين به أبناء عثمان، أورخان خان وعلاء الدين في مرحلة الشباب حيث يتوليان قيادة بعض الإمارات في الدولة العثمانية الناشئة، لذلك يواجه الأبطال الجدد تحديات جديدة، يخوضون معارك ضد أعداء والدهم من اجل حماية الدولة والعمل علي توسيع نفوذها، يريد العديد من المتابعين معرفة الترددات والقنوات التي سيتم بث المسلسل خلالها سنوضح لكم جميع التفاصيل في السطور الآتية.

التردد الحديث قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

ورسميا سوف ينطلق أولي إعلانات الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان في غضون أسابيع قليلة من الأن، ويمكن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية كما يلي:-

التردد الجديد: 11034.

القمر الصناعي: النايل سات.

مؤشر الترميز الخاص بالقناة: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.

استقطاب القناة: أفقي.

التردد الجديد بقناة الفجر الجزائرية علي العرب سات

استقطاب القناة الجديد: أفقي.

رمز تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد: 12034.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة الفجر الجزائرية عبر ترددها الجديد علي سهيل سات

علما بانه سيتم إذاعة الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان علي قناة الفجر الجزائرية عبر ترددها علي القمر الصناعي سهيل سات يجب تنزيلها علي هذا التردد الجديد: