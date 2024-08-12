مفيش حيرة تاني.. إضافة جديدة مميزة في واتساب وميزة حديثة لجميع الجروبات وكيفية تشغيلها بالخطوات

تم الإعلان من قبل شركة ميتا عن إدخال إضافة جديدة مميزة في واتساب تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين داخل الدردشات الجماعية، هذه الميزة التي تم تقديمها ضمن أحدث تحديث للتطبيق تتيح للمستخدمين تنظيم الفعاليات بطرق أكثر سهولة وفعالية، وتمكن المستخدمين من ترتيب الاجتماعات والمناسبات الاجتماعية مباشرة داخل محادثات المجموعة، وأصبح بإمكان المستخدمين تحديد تواريخ وأوقات الفعاليات وإدراج تفاصيل حولها.

إضافة جديدة مميزة في واتساب

تطمح شركة ميتا إلى إضافة جديدة مميزة في واتساب لتعزيز فعالية التواصل الجماعي مما يقلل الحاجة لاستخدام أدوات خارجية لتنظيم الفعاليات، حيث يمكنهم مناقشة تفاصيل الفعالية وإجراء التعديلات اللازمة والتأكد من الحضور بطريقة منظمة وسهلة:

أصبح من السهل تنظيم لقاءات مباشرة عبر تطبيق واتساب ويمكن للأفراد الآن جدولة مواعيد اجتماعات افتراضية أو حفلات عيد ميلاد ببساطة عبر التطبيق.

يقوم المستخدم بإنشاء حدث وتحديد التفاصيل، ثم يمكن للمدعوين الرد على الدعوة لتأكيد حضورهم أو اعتذارهم، مما يسمح للجميع بمعرفة المشاركين في الحدث.

بمجرد تحديد الحدث يظهر في صفحة معلومات المجموعة مما يسهل على الضيوف العثور على تفاصيله.

ويتلقى الحاضرون إشعارات تلقائية قبل موعد الحدث لضمان عدم تفويتهم له، بهذه الطريقة يوفر واتساب طريقة مريحة ومنظمة لإدارة وتنسيق الفعاليات الاجتماعية.

طريقة تشغيل الميزة الجديدة في واتساب

لإعداد وتنظيم حدث ضمن مجموعة يتعين على المستخدمين القيام بالخطوات التالية: