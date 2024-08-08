نتائجنا.. الان ظهرت نتائج السادس الابتدائي 2024 جميع المحافظات العراقية الدور الثاني بالاسم

نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 الترم الثاني، في جميع محافظات العراق متاحة الآن على موقع وزارة التربية العراقية بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق في الكنترولات في جميع المحافظات ، تحت إشراف أمني مشدد من قبل الشرطة لضمان بيئة آمنة، ينتظر آلاف الطلاب والطالبات في العراق لمعرفة نتائجهم للصف السادس الابتدائي للدور الأول ،و فى السطور التالية، سنوضح لكم الخطوات المتبعة للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 من خلال موقع وزارة التربية العراقية، حتى تستطيع الحصول على نتائج السادس الابتدائي دور ثاني بكل سهولة ويسر.

رابط نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2024:

بعد الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024، الدور الثاني ستقوم وزارة التربية العراقية بتوفير رابط للنتائج وملف PDF يمكن للطلاب تحميله. للاستعلام عن نتيجة الطالب، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية .

2. أدخل الرمز المرئي في المكان المخصص لذلك.

3. ستظهر أيقونة خاصة بنتائج الصف السادس الابتدائي بمجرد توفرها.

4. اختر “نتيجة الدور الأول” من القائمة المنسدلة.

5. أدخل اسم الطالب ورقم مقعده.

6. انقر على زر “استعلام”.

7. ستظهر النتيجة الكاملة للطالب على الشاشة.

نتائج السادس الابتدائي الابتدائي 2024

نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق للدور الثاني متاحة لجميع المحافظات العراقية وأشارت وزارة التربية والتعليم أعلنت إتاحة النتائج على صفحة نتائج السادس الابتدائي، تشمل النتائج جميع طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق،و الاطلاع على النتائج متاح عبر الدخول على صفحة نتائج السادس الابتدائي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، والطلاب والأهالي يستطيعون البحث عن نتائج طلابهم من خلال هذه الصفحة،و لا تزال هناك إمكانية للاعتراض على النتائج والتظلم منها وفقاً للإجراءات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.