الميزة اللي عملت قلبان.. طريقة تشغيل واتساب على جهازين بنفس الرقم بأكثر من طريقة وأهم مزايا التقنية الحديثة

اعلنت شركة ميتا ميزة جديدة تعرف باسم الوضع المصاحب تتيح هذه الميزة للمستخدمين تشغيل واتساب بنفس الرقم على جهازين، مما يتضمن جهاز كمبيوتر شخصي واثنين من الهواتف الذكية باستخدام هذه الميزة يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى رسائلهم و محادثاتهم من عدة أجهزة مختلفة في الوقت ذاته، مما يسهم في تحسين تجربة الاستخدام ويجعل من السهل إدارة الرسائل والرد عليها من أي جهاز يفضلون.

تشغيل واتساب بنفس الرقم على جهازين

إذا كنت ترغب في تشغيل واتساب بنفس الرقم على جهازين، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح متجر التطبيقات المناسب لجهازك، سواء كان جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد أو آبل ستور لمستخدمي آيفون.

ابحث عن تطبيق واتساب باستخدام شريط البحث في المتجر.

إذا كنت لم تقم بتثبيت التطبيق بعد اضغط على زر تثبيت لبدء عملية التنزيل.

بعد الانتهاء من تحميل التطبيق، اضغط على زر فتح لبدء تشغيل تطبيق واتساب.

يطلب منك اختيار اللغة المفضلة لديك، قم بتحديد اللغة التي تفضلها من الخيارات المتاحة.

عند فتح تطبيق واتساب، يطلب منك إدخال رقم الهاتف الخاص بك.

اختر ايقونة ربط جهاز آخر وإدخال رمز الاستجابة السريعة.

توجه إلى الجهاز الأساسي الذي ترغب في ربطه وفتح تطبيق واتساب عليه.

على الجهاز الأساسي، انتقل إلى إعدادات واتساب ثم اختر الأجهزة المرتبطة.

اضغط على خيار ربط جهاز و امسح رمز الاستجابة السريعة.

بمجرد مسح الرمز بنجاح، ستلاحظ ظهور الجهاز المحمول الآخر في قائمة الأجهزة المرتبطة.

مزايا فتح واتساب على جهازين بنفس الرقم

من المزايا التي لاقت استحسانا كبيرا بين مستخدمي تطبيق واتساب هي إمكانية تشغيل نفس الحساب على جهازين مختلفين بنفس الرقم: