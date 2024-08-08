الذ سلطة الملفوف بالمايونيز.. حضرها بكل سهولة في بيتك

يعد طبق سلطة الملفوف الأحمر بالمايونيز من اشهي وألذ الأطباق التي تقدم علي مائدة الطعام بجوار المشويات من اللحوم والدجاج وغيرها، ذلك لأنها تحتوي علي قيمة غذائية كبيرة بالإضافة إلي أنها من الأطباق الباردة التي تعمل علي تهدئة المعدة والإحساس بالارتياح أيضا عند تناولها، متداولة في العديد من المطاعم المشهورة لذا يود العديد من الأشخاص معرفة تحضيرها في البيت، علما بانه من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم طريقة عمل طبق سلطة الملفوف بكل سهولة إليكم التفاصيل.
مقادير طبق الملفوف الأحمر بالمايونيز اللذيذ
- يجب تحضير عدد 2 حبة من الكابتشو الأحمر.
- خمسة ملاعق كبار الحجم من المايونيز.
- كذلك تحضير خمسة ملاعق من الجزر المبشور.
- حبة من البصل الأبيض، مبشور أيضا.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة من الملح، ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقتين من الخل الأبيض.
- ملعقتين من السكر.
- حزمة من البقدونس.
- حبه من الخس الأخضر.
طريقة تحضير سلطة الملفوف الأحمر بالمايونيز
- أولا: احضر وعاء عميق، ثم قم بوضع المايونيز، الجزر، البصل، الملح، الفلفل، عصير الليمون، البقدونس، الخس الأخضر، الخل الأبيض، السكر.
- ثم قم بخلطهما جيدا.
- بعد ذلك قم بوضع كمية الملفوف التي تريدها علي هذه المكونات.
- اخلطهما جيدا، حتي يمتزجا كلا منهما.
- قم بوضع طبق السلطة في الثلاجة واتركة لمدة نصف ساعة قبل التقديم، حتي يأخذ جميع المكونات من الطعم.
- سوف تحصل علي ألذ واطعم طبق سلطة الملفوف بالميونيز.
- يقدم هذا الطبق إلي جانب المشويات من اللحوم، الدجاج.
- يعمل علي ترطيب وتهدئة الجسم، ذلك لحصوله علي العديد من الخضراوات الجميلة.