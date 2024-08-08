الذ سلطة الملفوف بالمايونيز.. حضرها بكل سهولة في بيتك

يعد طبق سلطة الملفوف الأحمر بالمايونيز من اشهي وألذ الأطباق التي تقدم علي مائدة الطعام بجوار المشويات من اللحوم والدجاج وغيرها، ذلك لأنها تحتوي علي قيمة غذائية كبيرة بالإضافة إلي أنها من الأطباق الباردة التي تعمل علي تهدئة المعدة والإحساس بالارتياح أيضا عند تناولها، متداولة في العديد من المطاعم المشهورة لذا يود العديد من الأشخاص معرفة تحضيرها في البيت، علما بانه من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم طريقة عمل طبق سلطة الملفوف بكل سهولة إليكم التفاصيل.

مقادير طبق الملفوف الأحمر بالمايونيز اللذيذ

يجب تحضير عدد 2 حبة من الكابتشو الأحمر.

خمسة ملاعق كبار الحجم من المايونيز.

كذلك تحضير خمسة ملاعق من الجزر المبشور.

حبة من البصل الأبيض، مبشور أيضا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة من الملح، ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتين من الخل الأبيض.

ملعقتين من السكر.

حزمة من البقدونس.

حبه من الخس الأخضر.

طريقة تحضير سلطة الملفوف الأحمر بالمايونيز