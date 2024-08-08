“Osman 6 Season“ عرض أولى حلقات مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وتردد قنوات الفجر وATV الناقلة له

منذ انطلاق الموسم الأول من مسلسل قيامة عثمان وقد حقق المسلسل مشاهدات كبيرة للغاية في جميع أنحاء العالم ليس فقط في تركيا وخاصة في الدول العربية والذي جعل كافة المشاهدين يتساءلون عن موعد عرض الجزء السادس من المسلسل وذلك عقب انتهاء الجزء الخامس له خلال الاشهر الماضية وبعد الأحداث القوية التي حدثت في الجزء الخامس أصبح الجميع ينتظر بفارغ الصبر الاعلان عن الموعد الرسمي لعرض الجزء السادس والذي من المتوقع أن يتم عرضه خلال الايام القليلة المقبلة، حيث يحكي المسلسل عن عثمان ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية وقدرته في السيطرة على العديد من البلاد حوله والتصدي للتتار والمغوليين والصليبيين الذين كانوا يرغبون في السيطرة على بلاده.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

لم يتم الاعلان بشكل رسمي عن موعد عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان ولكن من المحتمل ان يتم عرض أولى الحلقات له خلال شهر سبتمبر المقبل لعام 2024 وذلك بعد بدء طاقم العمل في تصوير الحلقات الأولى له خلال الأيام القليلة المقبلة مما يزيد من احتمالية اقتراب عرض الجزء الجديد له والذي سيتم عرضه على قناة اي تي في التركية والفجر الجزائرية في المواعيد التي ستحددها إدارة القناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

تردد قناة الفجر: 12645

استقطاب: أفقي

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ATV التركية نايل سات

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.