تنسيق الجامعات.. بدء أعمال مكتب التنسيق حول نتيجة الثانوية العامة للتأهل للكليات

أعلن مكتب التنسيق للقبول في الجامعات، عن البدء في تسلم نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع دراسة ومراجعة دقيقة لتحليل نتيجة الثانوية العامة، من أجل وضع شرائح المجموع التكراري لدرجات الطلاب، بالإضافة إلى وضع الحدود الدنيا للقبول في الجامعات والكليات وفقًا للمجموع المتحصل عليه كل طالب وطالبة في هذه المرحلة الدراسية، ومن ثم يتم وضع الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى.

استقبال نتيجة الثانوية العامة

وأكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، أنه بعد الانتهاء من مراجعة ودراسة نتيجة الثانوية العامة، تمهيدًا للإعلان عن الجدول الزمني لتسجيل رغبات الطلاب عبر الموقع الرسمي للتنسيق الطلاب الذي يشمل العديد من الطلاب ضمن المرحلة الأولى، والتأهب لاستقبال طلاب الثانوية العامة، والعمل على مراجعها بجاهزية تامة ضمن معامل التنسيق لكي يتم استقبال الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

فتح باب التنسيق لطلاب الثانوية العامة

وأشار مكتب التنسيق للقبول في الجامات إلى أن التسجيل في رغبات الطلاب ضمن المرحلة الأولى، يتم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، بما يتم تقديم هذه الخدمات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني مجانًا دون فرض أي رسوم من الطلاب مقابل تسجيل الرغبات، مشددًا على أنه لن يتم فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى للقبول في الجامعات والمعاهد المصرية، إلا بعد أن يتم التأكد من وصول الشهادات الخاصة بنجاح الطلبة والطالبات في مرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية، تحقيقًا لمساواة حصول كل طالب على ما يستحقه وفقًا للدرجات المدون من قبل مراكز التصحيح والمراجعة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.