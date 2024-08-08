استمتع بأشهى الأطباق: تعلم طريقة تحضير صينية البطاطس باللحم المفروم في خطوات بسيطة!

تعتبر صينية البطاطس باللحم المفروم من الأطباق الرئيسية التي تتميز بمذاقها الغني وسهولة تحضيرها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة عائلية ممتعة، في هذا المقال، سنقدم لكم طريقة تحضير هذا الطبق الشهي بخطوات واضحة ومكونات متوفرة في كل منزل.

المكونات قبل أن نبدأ، دعونا نتعرف على المكونات اللازمة 1 كيلو بطاطس مقطعة إلى شرائح

500 جرام لحم بقري مفروم

2 بصلة متوسطة مفرومة

4 فصوص ثوم مهروسة

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1/2 كوب ماء

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بهارات مشكلة حسب الرغبة

زيت نباتي للقلي طريقة التحضير الآن، لننتقل إلى خطوات التحضير البسيطة: قم بقلي شرائح البطاطس في زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون، ثم ضعها جانبًا على ورق نشاف للتخلص من الزيت الزائد. في مقلاة أخرى، قم بطهي اللحم المفروم مع البصل والثوم والبهارات حتى ينضج اللحم. أضف صلصة الطماطم والماء واترك الخليط يغلي لمدة 5 دقائق. في صينية الفرن، رص شرائح البطاطس في القاع، ثم وزع خليط اللحم المفروم فوقها. غطِ الصينية بورق الألمنيوم وأدخلها إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30 دقيقة. اكشف الصينية واتركها تحت الشواية لمدة 5 دقائق حتى تحصل على لون مقرمش وجذاب. صينية البطاطس باللحم المفروم هي وجبة متكاملة ومغذية تجمع بين النكهات الرائعة والمكونات البسيطة، يمكن تقديمها مع الخبز الطازج أو الأرز الأبيض والسلطة الخضراء لوجبة متوازنة وشهية، جربوا هذه الوصفة السهلة وشاركونا تجربتكم في تحضيرها وتذوقها!