اصنع الطحينة الأصلية في منزلك وودع شراء المنتجات الجاهزة: طريقة سهلة وموفرة لطحينة ألذ من السوق!

المكونات

قبل البدء، دعونا نتعرف على المكونات اللازمة لصنع الطحينة الجاهزة في المنزل، ستحتاج إلى:

1 كوب سمسم

1/4 كوب زيت نباتي (يفضل زيت السمسم لنكهة أقوى)

1 ملعقة كبيرة دقيق (اختياري، للقوام)

رشة ملح

طريقة التحضير: الآن، دعونا ننتقل إلى خطوات التحضير:

في مقلاة واسعة، قم بتحميص السمسم على نار متوسطة حتى يصبح ذهبي اللون ويبدأ في إطلاق رائحته العطرية. انقل السمسم إلى محضرة الطعام واطحنه حتى يصبح ناعمًا. أضف الزيت تدريجيًا أثناء الطحن حتى تحصل على قوام كريمي. إذا استخدمت الدقيق، أضفه في هذه المرحلة واستمر في الطحن حتى يتجانس الخليط. تبل الطحينة برشة الملح واخلط جيدًا.

بعد الانتهاء، يمكنك تخزين الطحينة في برطمان محكم الإغلاق والاحتفاظ بها في الثلاجة لاستخدامها في وقت لاحق.

صنع الطحينة في المنزل ليس فقط عملية موفرة، بل هي أيضًا طريقة رائعة لضمان جودة ونقاء المكونات، باتباع الخطوات البسيطة التي ذكرناها، ستحصل على طحينة ذات نكهة مميزة وقوام مثالي، استمتع بتحضير الطحينة الطازجة في منزلك واستخدمها في تحضير الحمص، البابا غنوج، السلطات، وغيرها من الأطباق الشهية. جربها اليوم وشاركنا تجربتك!