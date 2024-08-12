“جميع الكشوفات PDF”اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 جميع المحافظات عبر منصه مظلتي الالكترونية

قامت الجهات المختصة بالكشف عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت الأسماء المستفيدة من مبادرة الرعاية الاجتماعية لهذا العام منذ أيام، إذ تمثل هذه الإعانة المادية التي أطلقتها الدولة لبعض الأسر شعلة الأمل التي تمكنهم من مواصلة العيش في ظل هذه الظروف القاسية التي يمر بها العالم، ولهذا وضعت الوزارة باقة من الشروط.

طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن بإتاحة خدمة الاستعلام اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، حيث تهدف هذه الإعانة إلى مساندة ودعم الأسر الفقيرة والنساء الأرامل والمطلقات، وكذلك كبار السن وذوي القدرات الخاصة، ومساعدتهم في التغلب على أعباء الحياة، وتتمثل خطوات الاستعلام عن تلك الأسماء المشمولة من الدفعة الجديدة في النقاط التالية:

تسجيل الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من هنا ، أو التوجه منصة مظلتي .

الضغط خانة الخدمات الإلكترونية.

اختيار أيقونة أسماء الوجبة الجديدة.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

النقر على خانة الاستعلام، ومن ثم الإطلاع على كشف الأسماء.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

بهدف خدمة الشعب العراقي ومن أجل توفير كل مطالبهم بسهولة، حرصت الدولة على وضع شروط محددة طبقاً لها يتم قبول الطلبات، ولقد جاءت تلك الشروط على النحو التالي:

امتلاك المتقدم الجنسية العراقية، والإقامة بها بشكل مستمر.

عدم توافر مصدر دخل ثابت شهري.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقدمة عن 4 أشخاص.

أن يزيد عمر المرأة عن 15 عام، وألا يزيد عن 55 سنة.

أما بالنسبة للرجل فلابد من أن يتراوح سنه ما بين 18-60 عام.

رفع جميع المستندات المطلوبة بدون أي تزوير.

الفئات المستحقة بالرعايا الاجتماعية

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يهدف إلى دعم الأسر الفقيرة ومساعدتها في تلبية احتياجاتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، وقد حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الفئات المستحقة لهذا الدعم، وهي: