NOW التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائر 2024 عبر موقع وزارة الدفاع الوطني الجزائري الرسمي

يمكن لكافة مواطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائر 2024، وذلك بعد توافر الشروط التي نُص عليها من قبل الجهات المختصة، حيث يتألف الجيش من فروع عدة كالقوات البرية، وقوات الدفاع الجوي، وقوات النخبة، وغير ذلك العديد، لذلك من خلال المقال التالي سوف يتم التعرف على طريقة التسجيل بالتفصيل، بجانب الشروط اللازم توافرها.

التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائر 2024

يمكن لكافة شباب الجزائر الانضمام إلى صفوف الجيش للدفاع عن الوطن من خلال التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائر 2024، وذلك من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

الانتقال إلى موقع وزارة الدفاع الوطني الجزائري أو من هنا .

أو . النقر على أيقونة “تسجيل جديد”.

النقر على أيقونة “استمارة الجيش الوطني الجزائري”.

اختيار الرتبة المطلوبة (ضابط – ضابط صف – رجال صف).

كتابة البيانات الشخصية اللازمة في خاناتها المخصصة.

رفع كافة الأوراق الثبوتية اللازمة.

التأكد من كافة المعلومات التي تم إدخالها.

النقر على أيقونة “حفظ”.

شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائر 2024

بعد التعرف على طريقة ورابط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائر 2024 يمكن من خلال التالي من نقاط الاطلاع على شروط التسجيل المنصوص عليها بالتفصيل من قِبل الجهات المختصة:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية، ومن أبوين جزائريين الأصل والجنسية.

أن يكون من مقيمي الجزائر بشكل دائم.

أن لا يقل عمر الطالب الذي ينوي التسجيل عن الـ 18 عامًا، وأن لا يزيد عن الـ 22 عامًا.

أن يكون المتقدم غير متزوجًا وقت التسجيل.

الحصول على شهادة الثانوية أو ما يعادلها من شهادات أخرى.

اجتياز الاختبارات الصحية والبدنية.

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

قدمنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري، حيث أن باب التسجيل مفتوح الآن بشكل رسمي من خلال موقع وزارة الدفاع الوطني، ويحق لكل من ينطبق عليهم الشروط التي حددتها الوزارة التقديم من خلال الخطوات التي ذكرناها لكم، وبعد الانتهاء يتم مراجعة كافة المتقدمين وتطبيق الشروط والكشوفات عليهم ومن ثم إعلان عن نتائج القبول.