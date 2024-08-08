استعلم من هنا.. نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2024 برابط مباشر فور الصدور

يتساءل الجميع عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2024، هذا وقد اقتربت وزارة التربية والتعليم الليبية من الانتهاء من عملية رصد ومراجعة نتائج الثانوية العامة للدور الأول لعام 2024 وحسب تصريح وزير التعليم السيد مسعود فإن النتائج سيتم اعتمادها رسميًا اليوم الخميس وينتظر أكثر من 115 ألف طالب وطالبة بفارغ الصبر إعلان نتائجهم ويبحث الجميع عن كيفية الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس والاسم.

نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2024

سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة، خلال هذا المؤتمر سيتم الكشف عن أسماء الطلاب الأوائل بالإضافة إلى تحديد موعد امتحانات الدور الثاني ليتيح الفرصة للطلاب الذين لم ينجحوا في بعض المواد لتحقيق النجاح في فرصة ثانية، وقد عملت وزارة التربية والتعليم على تسهيل إجراءات الاستعلام للطلاب والطالبات من خلال توفير رابط مباشر للحصول على نتائج الثانوية العامة للدور الأول في الشعبة العلمية والأدبية بسهولة، وذلك عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في ليبيا

تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور حددت الوزارة رابط إلكتروني من خلاله يتم الاستعلام عن النتيجة ولابد من اتباع الخطوات: