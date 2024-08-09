لافضل اغاني واناشيد الاطفال .. استقبل الآن تردد قناة كراميش 2024

يعتبر تردد قناة كراميش 2024 من أكثر الترددات المطلوبة حالياً خاصة بعد تغيير موقعه إلى قمر صناعي آخر، حيث تسعى إدارة القناة لتحديث ترددها ومعلوماتها بشكل مستمر بهدف تطوير المحتوى المقدم كما تعمل القناة على تحسين جودة الصورة والصوت حتى يتمكن المشاهد من مشاهدة البث دون تشويش، وتعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز وأشهر قنوات الأطفال حيث تساهم في تعزيز المهارات الحركية والثقافية واللغوية للأطفال.
تردد قناة كراميش 2024
لمعرفة تردد قناة كراميش، لابد من اتباع الخطوات التالية:
- اضغط على زر “القائمة” أو “menu” الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
- انقر على تنزيل.
- اختر إضافة تردد قناة.
- بعد ذلك اضغط على تثبيت يدوي.
- حدد القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.
- قم بإضافة تردد قناة كراميش.
- أدخل معدل الترميز، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، والجودة.
- ثم اضغط على زر البحث.
- ستجد القناة ضمن القنوات الأخيرة في القائمة.
|القمر الصناعي
|نايل سات
|عرب سات
|التردد
|11390
|11430
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|4/3
|معدل الترميز
|27500
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|أفقي
مميزات قناة كراميش الجديدة
تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى مفيد ومناسب للأطفال من خلال أغانٍ تثير اهتمامهم، ومن بين ميزاتها:
- المميزات الرئيسية للقناة أنها تقدم محتواها مجاناً، مما يتيح للمشاهدين استقبالها دون الحاجة لدفع أي أموال.
- تقدم القناة محتواها بشكل متواصل على مدار 24 ساعة.
- يعرض محتوى تعليمي وتربوي يعزز لديهم القيم الأخلاقية السامية.
- البرامج التي تعرضها القناة يتم إعدادها بواسطة فريق من المعدين والمخرجين المتخصصين.