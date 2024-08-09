لافضل اغاني واناشيد الاطفال .. استقبل الآن تردد قناة كراميش 2024

يعتبر تردد قناة كراميش 2024 من أكثر الترددات المطلوبة حالياً خاصة بعد تغيير موقعه إلى قمر صناعي آخر، حيث تسعى إدارة القناة لتحديث ترددها ومعلوماتها بشكل مستمر بهدف تطوير المحتوى المقدم كما تعمل القناة على تحسين جودة الصورة والصوت حتى يتمكن المشاهد من مشاهدة البث دون تشويش، وتعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز وأشهر قنوات الأطفال حيث تساهم في تعزيز المهارات الحركية والثقافية واللغوية للأطفال.

تردد قناة كراميش 2024

لمعرفة تردد قناة كراميش، لابد من اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر “القائمة” أو “menu” الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

انقر على تنزيل.

اختر إضافة تردد قناة.

بعد ذلك اضغط على تثبيت يدوي.

حدد القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

قم بإضافة تردد قناة كراميش

أدخل معدل الترميز، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، والجودة.

ثم اضغط على زر البحث.

ستجد القناة ضمن القنوات الأخيرة في القائمة.

القمر الصناعي نايل سات عرب سات التردد 11390 11430 معامل تصحيح الخطأ 3/4 4/3 معدل الترميز 27500 27500 الاستقطاب عمودي أفقي

مميزات قناة كراميش الجديدة

تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى مفيد ومناسب للأطفال من خلال أغانٍ تثير اهتمامهم، ومن بين ميزاتها: