سعر ومواصفات هاتف Infinix Smart 8: الخيار الاقتصادي بمزايا الهواتف الرائدة!

bdalhady تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
سعر ومواصفات هاتف Infinix Smart 8: الخيار الاقتصادي بمزايا الهواتف الرائدة!

مازالت الهواتف الذكية تتطور بسرعة مذهلة، ومع كل إصدار جديد، نشهد قفزات في التكنولوجيا تجعل من الصعب مواكبة أحدث الابتكارات، لكن، هل يجب أن يكون السعر عائقًا أمام الحصول على مواصفات متقدمة؟ يأتي هاتف Infinix Smart 8 ليجيب على هذا السؤال، مقدمًا تجربة مستخدم متميزة بسعر لا يُقاوم، فلنلقِ نظرة على ما يقدمه هذا الجهاز الذي يُلقب بـ “آيفون الغلابة”، وكيف يمكن أن يكون الخيار الأمثل لمن يبحث عن كفاءة عالية بتكلفة اقتصادية.

 مواصفات الهاتف

في عالم الهواتف الذكية، حيث السباق محتدم على تقديم أفضل الخصائص، يبرز Infinix Smart 8 كمنافس قوي في الفئة الاقتصادية، يجمع الهاتف بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، ويأتي مزودًا بمجموعة من المواصفات التي تلبي احتياجات المستخدمين الأساسية وأكثر.

مواصفات الهاتف

الشاشة6.6 بوصة، IPS LCD، دقة HD+
المعالجUnisoc T606، ثماني النواة
الذاكرة64/128 جيجا بايت، 3/4 جيجا رام
الكاميرا الخلفية13 ميجا بكسل + 0.08 ميجا بكسل (AI lens)
الكاميرا الأمامية8 ميجا بكسل
البطارية5000 مللي أمبير
نظام التشغيلأندرويد 13
السعرحوالي 100 يورو

مميزات الهاتف

قبل الغوص في تفاصيل الهاتف، دعونا نستعرض أبرز مميزاته، يقدم Infinix Smart 8 تجربة مستخدم متكاملة تتناسب مع الميزانية المحدودة، مع مراعاة الجودة والأداء.

  1. شاشة كبيرة بمعدل تحديث 90Hz لتجربة مشاهدة سلسة.
  2. تصميم عصري وألوان جذابة.
  3. أداء موثوق به بفضل المعالج الثماني النواة.
  4. خيارات تخزين متعددة تلبي كافة الاحتياجات.
  5. كاميرا خلفية مزدوجة لصور واضحة ومفصلة.
  6. بطارية طويلة الأمد تدوم طوال اليوم.
  7. نظام تشغيل أندرويد 13 الحديث.
  8. مستشعر بصمة لأمان إضافي.
  9. دعم شبكات الجيل الرابع 4G.
  10. سعر تنافسي يجعله خيارًا مثاليًا للميزانية المحدودة.

عيوب الهاتف

على الرغم من المميزات العديدة، لا يخلو Infinix Smart 8 من بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة بعض المستخدمين:

  1. دقة الشاشة ليست الأعلى في السوق.
  2. قدرة الشحن محدودة مقارنة بالهواتف الأخرى.
  3. الكاميرا الأمامية قد لا تلبي توقعات عشاق السيلفي.
  4. لا يدعم NFC للدفع الإلكتروني.
  5. لا يوجد شحن لاسلكي.
  6. الأداء قد يكون متوسطًا في بعض الألعاب الثقيلة.
  7. لا يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.
  8. الجهاز ليس مقاومًا للماء.
معلومات الكاتب
bdalhady

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