سعر ومواصفات هاتف Infinix Smart 8: الخيار الاقتصادي بمزايا الهواتف الرائدة!

مواصفات الهاتف

في عالم الهواتف الذكية، حيث السباق محتدم على تقديم أفضل الخصائص، يبرز Infinix Smart 8 كمنافس قوي في الفئة الاقتصادية، يجمع الهاتف بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، ويأتي مزودًا بمجموعة من المواصفات التي تلبي احتياجات المستخدمين الأساسية وأكثر.

مواصفات الهاتف

الشاشة 6.6 بوصة، IPS LCD، دقة HD+ المعالج Unisoc T606، ثماني النواة الذاكرة 64/128 جيجا بايت، 3/4 جيجا رام الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل + 0.08 ميجا بكسل (AI lens) الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل البطارية 5000 مللي أمبير نظام التشغيل أندرويد 13 السعر حوالي 100 يورو

مميزات الهاتف

قبل الغوص في تفاصيل الهاتف، دعونا نستعرض أبرز مميزاته، يقدم Infinix Smart 8 تجربة مستخدم متكاملة تتناسب مع الميزانية المحدودة، مع مراعاة الجودة والأداء.

شاشة كبيرة بمعدل تحديث 90Hz لتجربة مشاهدة سلسة. تصميم عصري وألوان جذابة. أداء موثوق به بفضل المعالج الثماني النواة. خيارات تخزين متعددة تلبي كافة الاحتياجات. كاميرا خلفية مزدوجة لصور واضحة ومفصلة. بطارية طويلة الأمد تدوم طوال اليوم. نظام تشغيل أندرويد 13 الحديث. مستشعر بصمة لأمان إضافي. دعم شبكات الجيل الرابع 4G. سعر تنافسي يجعله خيارًا مثاليًا للميزانية المحدودة.

عيوب الهاتف

على الرغم من المميزات العديدة، لا يخلو Infinix Smart 8 من بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة بعض المستخدمين: