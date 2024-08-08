سعر ومواصفات هاتف Infinix Smart 8: الخيار الاقتصادي بمزايا الهواتف الرائدة!

مواصفات الهاتف
في عالم الهواتف الذكية، حيث السباق محتدم على تقديم أفضل الخصائص، يبرز Infinix Smart 8 كمنافس قوي في الفئة الاقتصادية، يجمع الهاتف بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، ويأتي مزودًا بمجموعة من المواصفات التي تلبي احتياجات المستخدمين الأساسية وأكثر.
مواصفات الهاتف
|الشاشة
|6.6 بوصة، IPS LCD، دقة HD+
|المعالج
|Unisoc T606، ثماني النواة
|الذاكرة
|64/128 جيجا بايت، 3/4 جيجا رام
|الكاميرا الخلفية
|13 ميجا بكسل + 0.08 ميجا بكسل (AI lens)
|الكاميرا الأمامية
|8 ميجا بكسل
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|نظام التشغيل
|أندرويد 13
|السعر
|حوالي 100 يورو
مميزات الهاتف
قبل الغوص في تفاصيل الهاتف، دعونا نستعرض أبرز مميزاته، يقدم Infinix Smart 8 تجربة مستخدم متكاملة تتناسب مع الميزانية المحدودة، مع مراعاة الجودة والأداء.
- شاشة كبيرة بمعدل تحديث 90Hz لتجربة مشاهدة سلسة.
- تصميم عصري وألوان جذابة.
- أداء موثوق به بفضل المعالج الثماني النواة.
- خيارات تخزين متعددة تلبي كافة الاحتياجات.
- كاميرا خلفية مزدوجة لصور واضحة ومفصلة.
- بطارية طويلة الأمد تدوم طوال اليوم.
- نظام تشغيل أندرويد 13 الحديث.
- مستشعر بصمة لأمان إضافي.
- دعم شبكات الجيل الرابع 4G.
- سعر تنافسي يجعله خيارًا مثاليًا للميزانية المحدودة.
عيوب الهاتف
على الرغم من المميزات العديدة، لا يخلو Infinix Smart 8 من بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة بعض المستخدمين:
- دقة الشاشة ليست الأعلى في السوق.
- قدرة الشحن محدودة مقارنة بالهواتف الأخرى.
- الكاميرا الأمامية قد لا تلبي توقعات عشاق السيلفي.
- لا يدعم NFC للدفع الإلكتروني.
- لا يوجد شحن لاسلكي.
- الأداء قد يكون متوسطًا في بعض الألعاب الثقيلة.
- لا يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.
- الجهاز ليس مقاومًا للماء.