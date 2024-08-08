مواصفات وعيوب هاتف Realm C53 الجديد.. شاشة كبيرة وبطارية عملاقه 

هاتف Realme C53 الجديد يمثل إضافة هامة إلى سوق الهواتف الذكية في فئة الميزانية المتوسطة حيث يتميز الهاتف بمواصفات جيدة مثل شاشة كبيرة ومعالج قوي مما يجعله خيارا مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء متميز دون الحاجة لدفع أسعار مرتفعة كما يعتبر Realme C53 هاتفا متوازنا يجمع بين التصميم الجذاب والميزات التقنية الحديثة مثل شاشة FHD+ الكبيرة ومعالج فعال يمكنه تشغيل التطبيقات والألعاب بكفاءة.

مواصفات هاتف Realm C53

هاتف Realme C53 الجديد هو خيار مثير في فئة الهواتف ذات الميزانية المتوسطة حيث يقدم مزيجا من مواصفات جيدة وسعر معقول إليك نظرة عامة على مواصفات الهاتف:

حجم الشاشة كبير حوالي 6.74 بوصة بدقة FHD+ مما يوفر تجربة مشاهدة مريحة وجيدة.

يتميز بمعالج قوي مثل MediaTek Helio G88 أو ما يعادله الذي يقدم أداء جيدا للمهام اليومية والألعاب المتوسطة.

يتوفر الهاتف بنسخ مختلفة من الذاكرة العشوائية (RAM) بسعة 4GB أو 6GB وبمساحة تخزين داخلية تتراوح بين 64GB و128GB قابلة للتوسع عبر بطاقة microSD.

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا ثانوية للعمق أو الماكرو وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع و توفر استخداما طويلا طوال اليوم.

يعمل بنظام Android 13 مع واجهة Realme UI 4.0.

عيوب هاتف Realm C53