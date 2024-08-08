“برضه هتدخل كلية!!”.. قائمة كليات تقبل من 60% علمي علوم في تنسيق الجامعات الحكومية

كليات تقبل من 60% علمي علوم، الالاف من الطلاب على مستوى الجمهورية يبحثون عن كليات تقبل من 60% علمي علوم بعدما تمكنوا من اجتياز مرحلة الثانوية العامة بنجاح ولكنهم لم يحالفهم الحظ في الحصول على مجموع كبير، ومن المقرر أن يقوم هؤلاء الطلاب بتسجيل رغباتهم فور انطلاق المرحلة الثانية أو الثالثة، في ظل أن تنسيق المرحلة الاولى يقبل الطلاب الحاصلين على 90% فأكثر من تلك الشعبة، واليكم قائمة الكليات التي تتناسب معهم.
كليات تقبل من 60% علمي علوم
وعن كليات تقبل من 60% علمي علوم فهي كثيرة وتابعة لكافة الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، ولعل من الكليات التي يتاح لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم الالتحاق بها في حالة حصولهم على 60% طبقًا لتنسيق الجامعات في العام الماضي 2023، فهي بحسب البيانات الموجودة من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات كما يلي:
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة الدقهلية 246
- اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 246
- آداب المنيا 246
- آداب الوادي الجديد 246
- آداب انتساب موجه المنصورة 246
- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 246
- آداب انتساب موجه بنها 246
- آداب انتساب موجه دمنهور 246
- آداب انتساب موجه طنطا 246
- آداب انتساب موجه عين شمس 246
- آداب انتساب موجه كفر الشيخ 246
- آداب أسيوط 246
- آداب بني سويف 246
- آداب جنوب الوادي 246
- آداب سوهاج 246
- تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 246
- تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246
- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246
- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 246
- تربية أسوان 246
كليات تقبل من علمي علوم 2024
- حقوق انتساب موجه الإسكندرية 246
- حقوق انتساب موجه القاهرة 246
- حقوق انتساب موجه بني سويف 246
- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 246
- حقوق انتساب موجه سوهاج 246
- حقوق انتساب موجه عين شمس 246
- حقوق مدينة السادات 246
- سياحة وفنادق الفيوم 246
- سياحة وفنادق المنصورة 246
- سياحة وفنادق المنيا 246
- سياحة وفنادق بني سويف 246
- فني تمريض القاهرة 246
- فني تمريض أسوان 246
- فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 246