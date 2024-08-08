“برضه هتدخل كلية!!”.. قائمة كليات تقبل من 60% علمي علوم في تنسيق الجامعات الحكومية

كليات تقبل من 60% علمي علوم، الالاف من الطلاب على مستوى الجمهورية يبحثون عن كليات تقبل من 60% علمي علوم بعدما تمكنوا من اجتياز مرحلة الثانوية العامة بنجاح ولكنهم لم يحالفهم الحظ في الحصول على مجموع كبير، ومن المقرر أن يقوم هؤلاء الطلاب بتسجيل رغباتهم فور انطلاق المرحلة الثانية أو الثالثة، في ظل أن تنسيق المرحلة الاولى يقبل الطلاب الحاصلين على 90% فأكثر من تلك الشعبة، واليكم قائمة الكليات التي تتناسب معهم.

كليات تقبل من 60% علمي علوم

وعن كليات تقبل من 60% علمي علوم فهي كثيرة وتابعة لكافة الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، ولعل من الكليات التي يتاح لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم الالتحاق بها في حالة حصولهم على 60% طبقًا لتنسيق الجامعات في العام الماضي 2023، فهي بحسب البيانات الموجودة من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات كما يلي:

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة الدقهلية 246

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 246

آداب المنيا 246

آداب الوادي الجديد 246

آداب انتساب موجه المنصورة 246

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 246

آداب انتساب موجه بنها 246

آداب انتساب موجه دمنهور 246

آداب انتساب موجه طنطا 246

آداب انتساب موجه عين شمس 246

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 246

آداب أسيوط 246

آداب بني سويف 246

آداب جنوب الوادي 246

آداب سوهاج 246

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 246

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 246

تربية أسوان 246

كليات تقبل من علمي علوم 2024