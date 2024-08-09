ثورة التحديث في واتساب!.. علامة زرقاء بدل الخضراء في الواتس.. تحديثات وإضافات جديدة قيد الإختبار

يدخل واتساب العديد من الإضافات والتحديثات التي يرغب في الحصول عليها ملايين المستخدمين حول العالم، إضافة إلى أن من أخر مميزاته هو استبدال العلامة الزرقاء بالعلامة الخضراء وذلك لجميع الشركات والقنوات الموثقة، بما يتماشى مع باقي تطبيقات ومنصات ميتا العالمية، ومن بينها ” Instagram وFacebook” التي تُعزز من مصداقية الصفحة والأخبار التي تُنشر من خلالها، وتجعل هذه المنصات ذات مصداقية عالية يمكن الاعتماد عليها دون خوف أوقلق من ذلك.

إضافات جديدة في واتساب الأصلي

ويقوم واتساب في الوقت الحالي، بتقديم هذه الإضافة لمستخدمي ” Ios” لتكون ضمن تجربة علامة الإختيار الجديدة، ومثلما فعلت في إصدار الأندرويد مؤخرًا، وأكد موقع ” WABetaInfo” أن تغيير علامة واتساب الزرقاء تأتي لتتوافق مع الهوية البصرية لباقي تطبيقات ميتا، وهي تشمل التحقق من الشركات وكذلك القنوات المعنية بنشر الأخبار والمحتويات الأكثر أهمية للمستخدمين على مدار الساعة.

تحويل الشارة الخضراء إلى شارة زرقاء

وتتمثل الإشارة سواء كانت الشارة الخضراء القديمة أو الزرقاء الجديدة في خلق مظهرًا متماسكًا عبر المنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مع تعزيز الثقة الخاصة بين المستخدمين، والعمل على حمايتهم من انتحال الهوية المحتمل، وسهولة التفاعل الأمن مع كافة الشركات والقنوات ذات المصداقية العالية، وتكون الميزة متاحة لبعض المستخدمين اللذين يقومون بتثبيت الإصدارات الحديثة لنظام تشغيل الأندرويد، وسيتم طرح العلامة الجديدة “الزرقاء” في غضون الأسابيع المقبلة، حتى يتمكن المستخدمين من القيام بتفعيلها.

مميزات واتساب الجديدة

ويقدم تطبيق واتساب العديد من الإضافات والمميزات الجديدة التي يبحث عنها ملايين المستخدمين حول العالم، بالإضافة إلى أن من أبرز هذه المزايا هي إضافة الذكاء الإصطناعي التي من خلاله يتم تصميم الصور، وكذلك الرد تلقائيًا على الرسائل النصية دون الخروج من الدردشة بما يمكنك إرسال رسائل متعددة إلى أكثر من شخص مرة واحدة.