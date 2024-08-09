«خليك دايما جامد»💯 خطوات توثيق حساب الواتساب بالعلامة الخضراء ✅ خطوة بخطوة| احصل عليها قبل الجميع

تواجه جميع منصات التواصل الاجتماعي الجديدة دائماً مشكلة انتحال الهوية وصفات الشركات، حيث توفر هذه المنصات سهولة في إنشاء الحسابات، مما يؤدي إلى قيام الكثيرين بانتحال شخصيات المشاهير بشكل مستمر على كل منصة، ولمواجهة هذا التحدي في الماضي تم تقديم شارات التوثيق على فيسبوك وتويتر لتمييز الحسابات الحقيقية والمصادق عليها، هذا الأمر ينطبق أيضا على الشركات، حيث يمكن لأي شخص انتحال صفة شركة معينة، مما جعل علامات التوثيق للشركات أمرًا شائعا وذلك حفاظاً على خصوصية المشاهير والشركات ومنعاً للتعرض للنصب من قبل هؤلاء المنتحلين.

توثيق حساب الواتساب بالعلامة الخضراء

قبل البدء في تنفيذ الخطوات، تأكد من استيفاء جميع المتطلبات المذكورة لاحقا في عملك وحسابك عبر التطبيق لكي تتم عملية التوثيق بكل سهولة، عزيزي إذا كنت جاهزا للحصول على التوثيق من واتساب، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى مركز الأمان في مدير الأعمال.

اختر بدء عملية التوثيق من بين الخيارات الظاهرة أمامك.

أدخل تفاصيل شركتك ثم اضغط على كلمة “التالي”.

اختر اسم شركتك من القائمة أو اختر “لا شيء من هذه الخيارات” إذا لم تجد اسم شركتك.

أكد بيانات شركتك التي قمت بإدخالها.

اختر كيفية استلام رسالة التأكيد، سواء عبر رسالة نصية على هاتفك أو مكالمة أو عبر البريد الإلكتروني لكي تتابع رسالة التأكيد.

أدخل رمز التأكيد المرسل إليك.

اضغط على تبويب “إرسال” الظاهر أمامك على الشاشة.

ما هي متطلبات توثيق حساب الواتساب بالعلامة الخضراء

للحصول على علامة التوثيق وامتلاك حساب رسمي للأعمال على تطبيق واتساب، بجانب استخدام واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business، هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها إدارة تطبيق واتساب والتي يجب توفرها ومن أبرزها التالي: