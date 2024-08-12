بخصم 50% فورا.. مكتبة جرير تقدم خصم على هاتف HONOR Magic 5 Pro تعرف على مواصفات هاتف هونر ماجيك 5 برو الآن

تسعى شركة هونر إلى تعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية بإصدارها الهاتف الرائد HONOR Magic 5 Pro الذي يعد تحديا قويا لكبار المنافسين في هذا المجال، ويتميز الهاتف بأحدث معالج من كوالكوم وهو Snapdragon 8 Gen 2 الذي يضمن أداء فائقا وسرعة عالية في تنفيذ المهام المتعددة وتشغيل الألعاب الثقيلة بكل سلاسة، وتأتي الشاشة من نوع أموليد كيرف وتدعم معدل تحديث 120 هيرتز مما يساهم في توفير تجربة بصرية استثنائية مع ألوان نابضة بالحياة وتفاصيل دقيقة، بالإضافة إلى سطوع عال يضمن وضوح الشاشة حتى في ضوء النهار الساطع.

سعر هاتف HONOR Magic 5 Pro

تقدم مكتبة جرير السعودية الهاتف بخصم 50% وجاء سعر هاتف HONOR Magic 5 Pro يكون: 1.912.17 ريال سعودي بدلا من 3.825.21 ريال سعودي، بخصم 50٪.

حيث تم توفير من سعر الهاتف: 2.200 ريال سعودي.

مواصفات هاتف HONOR Magic 5 Pro

إليكم مواصفات هاتف HONOR Magic 5 Pro وهي على النحو التالي:

المواصفات التفاصيل الشاشة LTPO OLED 6.81 إنش، دقة 1312×2848 بكسل، كثافة 460 بكسل/إنش، معدل تحديث 120Hz، HDR10+، سطوع 1800 شمعة الذاكرة ذاكرة صلبة 256 جيجا بايت، ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت الكاميرا الأمامية كاميرا مزدوجة: 12 ميجا بكسل (F/2.4) + كاميرا TOF 3D الكاميرا الخلفية كاميرا رباعية: 50 ميجا بكسل (F/1.6، OIS) + 50 ميجا بكسل (F/3.0، تقريب) + 50 ميجا بكسل (F/2.0) البطارية 5100 مللي أمبير، شحن سريع 66 واط، شحن لاسلكي 50 واط، شحن لاسلكي عكسي 5 واط نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة MagicOS 7.1 الألوان المتوفرة الأسود، الأخضر