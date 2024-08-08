سجل الآن.. خطوات التسجيل في منحة كبار السن بعمان والشروط المطلوبة القبول 2024

تعد منحة كبار السن في عمان من أشكال الدعم المختلفة للمواطنين، والتي جاء الهدف منها هو الاهتمام بفئة كبار السن، وقد سهلت الحكومة في سلطنة عمان امكانية التسجيل للاستفادة من هذه المنحة بناءً على الشروط والضوابط المطلوبة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور طريقة التسجيل وما هي الشرط المطلوبة.

التسجيل في منحة كبار السن بعمان 2024

يمكن التسجيل بسهولة في منحة كبار السن في عمان بخطوات إلكترونية من خلال اتباع ما يلي:

في البداية يتم الدخول بشكل مباشر على الموقع الرسمي الخاص بمنصة الحماية الاجتماعية العمانية.

الضغط على أيقونة التسجيل في منحة كبار السن.

يطلب الموقع من المستخدم تسجيل بيانات الشخص المتقدم.

من الضروري التأكد من صحة البيانات أثناء التسجيل.

يتم إرفاق كافة الأوراق والمستندات التي تطلبها المنصة.

ثم يتم الضغط على تقديم الطلب، ويتم الانتظار لحين الموافقة على صرف الدعم.

شروط منحة كبار السن في عمان

لكي يستفيد المواطنين منحة كبار السن في عمان لابد من توافر عدد من الشروط التي نوهت عنها الجهات المختصة، وتتمثل فيما يلي: