لولو صارت شرطية يا اولاد .. تردد قناة وناسة بيبي لولو 2024 على الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة بيبي لولو 2024 اصبح اكثر ما يتم البحث عنه من قبل أولياء الأمور، خاصة مع بدء العطلة الصيفية في جميع الدول العربية، حيث تتميز القناة بعرض محتواها على مدار 24 ساعة مما يجعل الأطفال مستمتعين بمشاهدة المحتوى الذي تعرضه طوال الوقت، وبذلك أصبحت من ضمن أفضل القنوات الفضائية العربية المحببة لدى الصغار، لأنها تتميز بتقديم أغاني وأناشيد جذابه وممتعه.

تردد قناة وناسة بيبي لولو 2024 على الأقمار الصناعية

يقوم جميع الآباء والأمهات بالبحث عن تردد قناة وناسة بيبي لولو 2024، حيث أن القناة تقدم محتوى ترفيهي و تعليمي ممتع للأطفال حيث يستمتع الصغار بالأغاني والأناشيد التي تكون على هيئة رسوم متحركة وشخصيات كرتونية جذابة، ومن أشهر هذه الشخصيات شخصية لولو والتي تقوم بعرض أغانيها الجميلة بصوتها الرائع.

ونعرض لكم في السطور التالية كافة الترددات الخاصة بالقناة على الأقمار الصناعية وهي كالتالي:

التردد على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD.

وأما القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11559.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة بيبي لولو 2024

ويعد أكثر ما يميز القناة أنها تقدم محتوى متنوع بين الأغاني والبرامج والأناشيد التي تهدف إلى تعليم الأطفال القيم والأخلاق الحميدة التي تتوافق مع ديننا الإسلامي، كما تساعد الصغار على تعلم الحروف والأرقام والألوان بشكل جذاب وممتع، ذلك مما يجعل أولياء الأمور مطمئنين على أطفالهم، لأنها تبث محتوى آمن ومناسب لجميع الفئات العمرية الصغيرة.

ومن مميزاتها أيضًا أنها قناة مجانية لا تحتاج إلى اشتراك شهري، كما تحرص على تطوير وتحسين جودة الصوت والصورة لكي توفر مشاهدة ممتعة ومريحة للاطفال طوال اليوم.