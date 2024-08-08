برقم الجلوس”..  الان ظهرت نتائج التوجيهي  الأردن 2024  tawjihi.jo عبر الموقع الرسمي للوزارة

نتيجة التوجيهي فى الأردن الترم الأول للعام الدراسي 2024، وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم في الأردن، فقد أكدت الوزارة على اقتراب موعد الإعلان عن نتائج امتحان التوجيهي للعام 2024. وقد أوضحت الوزارة أنها أنهت عملية رصد الدرجات والتصحيح في جميع المدارس الأردنية، وأنها ستقوم بإتاحة النتائج عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج التوجيهي، خلال الساعات القليلة القادمة ، أشارت الوزارة إلى أنها وفّرت العديد من الخدمات الإلكترونية التي ستسهل على الطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة، وذلك باستخدام رقم المرور الخاص بكل طالب،وسنقدم التفاصيل المتعلقة بإعلان نتائج امتحان التوجيهي للعام 2024 في الأردن.

رابط نتائج التوجيهي 2024 الأردن tawjihi.jo:

يمكن للطلاب في الأردن الاستعلام عن نتائج امتحان التوجيهي للعام 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية “tawjihi.jo”

اختيار الخدمة المعلن عنها للحصول على نتائج التوجيهي من بين الخيارات المتاحة.

إدخال المعلومات المطلوبة عن الطالب، والتي تشمل الاسم ورقم الاكتتاب، بالإضافة إلى اسم المحافظة التي يقيم فيها.

النقر على خانة “الاستعلام” الموجودة في الصفحة الرئيسية.

الانتظار لبضع دقائق حتى يتم تحميل النتائج، والتي ستظهر مباشرةً بعد ذلك.

إعلان نتائج التوجيهي 2024 الأردن

اعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك ضمن خطة الوزارة لعرض نتائج هذا العام، مشيرة ان الوزير سيقوم بتوثيق النتائج رسميًا من خلال بيان صحفي، مشيرة الى أنه من المتوقع أن تكون نسبة النجاح بين جميع الطلاب حوالي 85%، وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم مباشرة من خلال الرابط الذي حددته الوزارة.

نتائج التوجيهي الاردني برقم الجلوس 2024

1. قم بالدخول إلى منصة Open Ems.

2. انتقل إلى قسم النتائج.

3. اختر نتائج التوجيهي.

4. أدخل المعلومات الشخصية اللازمة مثل رقم الجلوس واسم الطالب.

5. بعد ذلك، اضغط على خيار “عرض النتيجة” للاطلاع على كافة تفاصيل النتيجة.