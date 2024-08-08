“لينك النتيجة هنا” رابط نتائج التوجيهي الأردن 2024 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

من أكثر الأمور التي تشغل بال الأسر في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأيام الماضية هي نتائج التوجيهي الأردن 2024، حيث يترقب الطلاب بشغف شديد موعد الاعلان عن النتيجة في أسرع وقت ممكن، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم في الأردن بتحديد رابط للإعلان عن النتيجة، ومن خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للوزارة يمكن الاستعلام عن نتيجة الدورة الصيفية الحالية.

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2024

بعد طول الانتظار يمكن في ثواني قليلة معرفة نتائج التوجيهي الأردن بعد قيام الوزارة بالإعلان عن موعد الإعلان عن النتيجة اليوم الخميس الثامن من شهر أغسطس الجاري، فقد نفذ ما يلي من تعليمات مع الاستعانة برقم الجلوس حتى تحصل على النتيجة الدقيقة.

ادخل على رابط النتيجة من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية .

تجد أمامك مباشرة أيقونة سجل بها رقم الجلوس.

أكمل باقي البيانات في أماكنها المحددة.

اختر تبويب عرض النتيجة.

يوضح لك الموقع النتيجة والمجموع الكلي.

انقر زر طباعة الشهادة حتى تحصل على نسخة ورقية منها.

امتحانات التوجيهي الأردن 2024

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في الأردن على موعد ظهور النتيجة، كما أكد أن الطلاب موزعين على الفروع الأكاديمية والمهنية، وقد حرصت الوزارة على وضع أسئلة في متناول إمكانيات كافة الطلبة، بجانب تحديد القليل من النقاط التي تميز الطالب المتفوق، وتم تصحيح الأوراق مباشرة بعد الانتهاء من جميع الامتحانات بجانب الاستعانة، بالماسح الضوئي الذي يصحح الأسئلة الموضوعية في حين اعتمدت الوزارة، على المعلمين في تصحيح الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى خبرة وممارسة سابقة في امتحانات التوجيهي.

كما تم الإعلان عن الرابط الرسمي الذي يساعد الطالب في الحصول على النتائج بشكل الكتروني عبر كتابة رقم الجلوس فقط.