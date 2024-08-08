ظهرت رسميًا.. الان رابط استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي الإلكترونية

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2024، حيث شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من أجل معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024 في العراق، وذلك بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم السبت الماضي الموافق 5 أغسطس 2024 عن أسماء الوجبة الأخيرة في برنامج الضمان الاجتماعي. يمكن للمواطنين الاطلاع على هذه الأسماء من خلال منصة “مظلتي” وبرنامج الضمان الاجتماعي المطور يُعد أحد أهم البرامج الداعمة التي قدمتها الحكومة العراقية لمواطنيها ذوي الدخل المنخفض، ومن خلال التقرير التالى نقدم جميع المعلومات الخاصة بكيفية الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق..

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فى العراق:

هناك خطوات محددة للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024 عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي.

2. الانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” في القائمة الرئيسية.

3. النقر على أيقونة “أسماء الرعاية الاجتماعية”.

4. اختيار الوجبة الأخيرة.

5. إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

6. التأكد من صحة المعلومات المدخلة.

7. النقر على أيقونة “استعلام”.

8. الاطلاع على الكشوفات الكاملة وتحديد اسمك من بين المستفيدين.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

وفقًا لتصريح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هناك مجموعة من الضوابط والأحكام التي يجب على المتقدمين للحصول على الدعم الاجتماعي الالتزام بها، وهي:

1. أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في العراق.

2. أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا.

3. عدم استفادة المتقدم من أي برامج دعم أخرى، سواء كانت حكومية أو خاصة.

4. في حالة الانفصال الزوجي، يجب إحضار وثيقة الطلاق.

5. في حالة وفاة الزوج، يجب على الأرملة تقديم وثيقة وفاة الزوج.

6. في حالة زواج المرأة، يجب تقديم وثيقة تثبت حالتها الاجتماعية.

7. تقديم مستندات تثبت الحالة الصحية للمتقدم.