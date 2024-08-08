اشحــن حتي 99999 شــدة براحتك.. شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي بخطوات مضمونة 💯 وأمنة علي فلوسك وحسابك

يحتاج إلى شحن شدات ببجي عدد كبير من اللاعبين في لعبة ببجي الشهيرة حيث أن اللعبة توفر عملية الشحن بكل سهولة من خلال موقع اللعبة الرسمي على الإنترنت وهو ما يجعل الكثير من اللاعبين لا يخشون عملية الشحن وخاصة أن موقع اللعبة موقع آمن وموثوق فيه، والشدات مهمة جدا في ببجي وذلك لأن الشدات تساعد اللاعب في الفوز في مراحل اللعبة المختلفة والبقاء على قيد الحياة حتى النهاية.

شحن شدات ببجي

هناك أكثر من طريقة تستخدم لعملية شحن شدات ببجي ولكن تعد أكثر هذه الطرق من حيث الأمان والضمان، طريقة الشحن من خلال مدياس باي وهو موقع لعبة ببجي الرسمي، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يتم التوجه إلى موقع مدياس باي وهو الموقع الرسمي للعبة ببجي.

كتابة رقم اللاعب التعريفي في لعبة ببجي.

بعدها يجب الضغط على أيقونة التأكد من الحساب.

ثم يتم الضغط على اختيار عدد الشدات التي يرغب اللاعب بشحنها.

اختيار طريقة الدفع ولتكن من خلال البطاقة الائتمانية أو من خلال الخصم، كما يجب التأكد من أن البطاقة تحتوي على رصيد كاف لشراء الشدات.

الضغط على كلمة موافق حتى يتم تأكيد عملية الدفع.

بعد تظهر رسالة بأنه قد تم شحن الشدات بنجاح تام.

على اللاعب أن يتفقد حسابه الشخصي للتأكد من شحن الشدات.

اسماء PUBG مزخرفة فخمة

هنا بعض الأسماء المزخرفة التي يمكن استخدامها في لعبة ببجي (PUBG) باللغتين العربية والإنجليزية وذلك بعد معرفة طريقة شحن شدات ببجي بالطريقة الرسمية: