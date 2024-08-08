شوف اسمك فيهم!.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وزارة العمل مظلتي 

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، من الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حتى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أكدت بأن هذا البرنامج يُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة أمام كافة المتقدمين والمشمولين بالرعاية، خاصة مع انتظار عدد كبير من المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة التي لم تظهر بعد، وجاري العمل على الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والدراسة الميدانية التي تتم على الطلبات المقدمة، لقبول ما هو مستحق منهم لحصوله على الدعم المادي المقدم من قبل الحكومة العراقية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبات الأخيرة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

يُرجى الانتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر الإنترنت.

بعدها يتم النقر على زر “تسجيل الدخول”.

القيام باختيار الوجبة التي ترغب فيها.

ليتم تدوين المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

تحديد المحافظة المقيم بها المتقدم.

النقر على زر “بحث”.

لكي يتم تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية داخل العراق

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بالحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، ما نص على النحو الأتي:-

تكون عراقي ومقيم في الدولة العراقية.

كذلك يجب أن تكون من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

الالتزام بضوابط ومعايير القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية.

أن يقوم المتقدم بإرفاق المستندات التي تثبيت استحقاق للحصول على الدعم.

هل تم تحديد موعد صدور الوجبة السابعة؟

مع كم التساؤلات التي يتداولها العديد من مستفيدي الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، فإن الوجبة السابعة لم يتم تحديد موعد إطلاقها حتى الآن، وجاري العمل في الوقت الحالي من دراسة ميدانية لكافة الطلبات المقدمة والراغبة في الحصول على دعم الرعاية، في إطار أن يتم تحديد الفئات المستحقة للحصول على الدعم المادي التي يتم تقديمه للعديد من المواطنين خاصة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بما يوفر لهم حياة كريمة مستوى معيشي ملائم.