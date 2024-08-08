طريقك نحو المليون.. اشتراك في مسابقة الحلم وحقق حلمك أخيرًا

تود أن تكون من الأغنياء كل ما عليك أن تشترك في مسابقة الحلم الذي يقدمها الإعلامي المتمكن مصطفي ألاغا حيث حظي هذا البرنامج علي اعلي نسب مشاهدة من قبل المتابعين والمشاهدين، اصنع مستقبلك وعيش الحلم من خلال ضغطة واحدة فقط سوف تحصل علي جائزة قدرها مليون دولار، من خلا هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة التي تتعلق بتلك الموضوع في السطور الآتية.

آلية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

من اجل الاشتراك في مسابقة الحلم والحصول علي الجوائز القيمة التي تقدم من قبل البرنامج يمكنك اتباع عدة إجراءات آتية:

كل ما عليك أن تقوم بمعرفة الرقم المحدد الخاص بالدولة العربية التي تعيش بها من اجل الاشتراك من خلاله.

ثم قم بإرسال رسالة نصية من خلال هذا الرقم متضمنها كلمة حلم أو كلمة dream بالانجليزية.

سيتم مراجعه بياناتك من قبل إدارة البرنامج، الرد عليك بإرسال رسالة بتأكيد الطلب أو رفضة.

اذا تم إرسال تأكيد هذا الطلب للمتسابق، علي الفور سيتم إرسال عدة أسئلة يشترط عليه أن يقوم بإجابتها وإرسال هذه الإجابات علي الفور.

اذا قام المتسابق بإرسال الإجابات الصحيحة سيكون من سعاد الحظ للحصول علي الجوائز المقدمة من البرنامج، أيضا سوف تعلوا نسبة فوزة في هذه المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024