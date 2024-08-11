“استقبلها الآنـ” تردد قناة ابو ظبي على مختلف الأقمار الصناعية Abu Dhabi TV لمتابعة أجمل المسلسلات العربية

قناة ابو ظبي من قنوات الممنوعات التي تقوم بعرض الكثير من المسلسلات والأفلام العربية والأجنبي المدبلجة بالعربي على شاشتها، لذلك فهي تعد من القنوات التي تقدم محتوى متنوع ومختلف، وبذلك فهي تحظى بشعبية كبيرة في كافة المناطق الخاصة بالوطن العربي، والقناة تحرص على تقديم ما هو جديد وجذاب للجمهور، لذلك نوضح لكم في السطور التالية أهم المعلومات التي تتعلق بتردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة من خلال سطور هذا التقرير.

قناة ابو ظبي

تعد قناة ابو ظبي من القنوات التي تهتم بعرض الكثير من المسلسلات العربية والأجنبي المدبلجة باللغة العربية لذلك فهي استطاعت أن تجذب إلى شاشتها عدد كبير من الجمهور في الوطن العربي، وإليكم أهم المعلومات التي تتعلق بتردد قناة أبو ظبي على الأقمار الصناعية المختلفة والتي جاءت على النحو التالي:

تردد قناة ابو ظبي على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو أبو ظبي.

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد الخاص بقناة ابو ظبي على القمر الصناعي نايل سات هو 12467.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

أما عن معامل التصحيح فهو ⅚.

جودة البث هي HD.

تردد قناة ابو ظبي على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة هو أبو ظبي.

اسم القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد الخاص بقناة أبوظبي على القمر الصناعي عرب سات هو 11804.

معدل ترميز القناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

جودو بث القناة هو HD.

مميزات قناة ابو ظبي

تتميز قناة ابو ظبي بالكثير من المميزات التي تجعلها من أفضل القنوات الفضائية الموجودة في الوقت الحالي ومن هذه المميزات ما يلي: